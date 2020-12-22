逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 行政人員版 2020/12/22 分享： 【本報訊】近年社會關注職場性騷擾問題，全球各地更發起#MeToo運動，為曾經遭受職場性騷擾的員工發聲。最近，外國組織Women Who Tech，發表調查報告稱，超過40%從事科技行業的女性員工表示， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 2020/12/21 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢 2020/12/18 NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢 月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 2020/12/17 月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 2020/12/16 PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 調查：美64%上班族 WFH致健康出問題 2020/12/15 調查：美64%上班族 WFH致健康出問題 科技行業 商業 行業 歧視 人力資源 罷工 醜聞 性騷擾 #MeToo 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入