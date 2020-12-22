  • 16°C
香港時間 : 20201222日 (二) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾

行政人員版 2020/12/22

分享：

【本報訊】近年社會關注職場性騷擾問題，全球各地更發起#MeToo運動，為曾經遭受職場性騷擾的員工發聲。最近，外國組織Women Who Tech，發表調查報告稱，超過40%從事科技行業的女性員工表示，

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員
2020/12/21
Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員
NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢
2020/12/18
NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢
月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求
2020/12/17
月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求
PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬
2020/12/16
PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬
調查：美64%上班族 WFH致健康出問題
2020/12/15
調查：美64%上班族 WFH致健康出問題
科技行業 商業 行業 歧視 人力資源 罷工 醜聞 性騷擾 #MeToo

上一篇文章

聖淘沙第3季 本地客按年升2倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？