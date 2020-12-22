病毒變種大恐慌 佳節自律勿群聚

英國病毒出現變種恐慌，變得更易傳人，港府這次算是迅速回應，禁止英國航班來港，防範疫情輸入，但在內防擴散卻依然沒有更好方法，惟有多延長限聚措施兩星期。聖誕佳節臨近，市民切勿心存僥倖舉行派對，務必自律，嚴守社交距離，謝絕群聚，以免居高不下的疫情更難受控。

港火速禁英航班 源頭堵截輸入

面對英國變種病毒來勢洶洶，港府終不再歎慢板，宣布由今天凌晨起禁止英國航班來港，至於早前從英抵港人士，在酒店完成14天檢疫後，須繼續家居隔離7天才能進入社區；同時決定限聚令和停業令延長至下月6日。

港府今次火速嚴禁英國旅客入境，因英國病毒基因突變驚人，令傳染力大增70%，單日新增確診創3.5萬宗新高，衞生大臣夏國賢坦承情況失控，而病毒已開始擴散到丹麥、荷蘭和澳洲，港府只是跟隨多國做法，從源頭堵截病毒輸入。政府專家顧問梁卓偉強調，一旦變種病毒殺入香港，會將病毒即時繁殖率由0.81推升至1.42，當即時繁殖率高於1，代表1個人可傳染給多過1個人以上，反映疫情易失控。

除了英國外，南非病毒亦出現變種，部分基因跟英國變種病毒相近，而且變得更易令青年感染，有逾千名學生參加畢業派對後集體確診，不少人中招後病情嚴重，都令人對變種病毒惶恐不安。

港府今次快速採取防範行動，是值得稱許，惟當局在內防擴散仍未取得成效，即使限聚措施已全面收緊，但新增確診和源頭不明個案仍居高不下。周末商場和郊外更是人頭湧湧，可能是大家出現抗疫疲勞，需外出透透氣，但人群密集始終風險高。

青年高估抵抗力 染疫病亡率增

聖誕向來是不少年輕人最愛的節日，可以開派對、交換禮物、吃喝玩樂，若疫下仍堅持群聚搞派對，相信是出於對病毒的謬誤。很多青年高估自身抵抗力，認為就算染疫，康復機會較大。正是這種謬誤，導致歐、美、日、韓青年在最近幾個月染疫人數大升。

據美國疾控中心（CDC）數字顯示，今夏30歲以下人士佔整體感染人數逾20%。年輕人染疫後因病重不治個案亦在上升，據《美國醫學會期刊》進行的兩項研究發現，在3至8月間死亡人數比去年同期多21.8萬人，當中79.5%是與疫情有關，而25至44歲死亡者便佔了38%。

事實上，在港肆虐的病毒株愈變愈惡，有青年染疫後病情急速惡化，就連有專業知識的醫護，也因與友人聚會而感染，反映病毒滲透各社區和各階層，令人防不勝防。專家對於疫情遲遲未受控，已提議多項嚴厲措施，包括限制商店營業時間、限制人流，甚至實施禁足令，若大家不想措施再加辣，更需要在聖誕、新年期間保持自律和忍耐，多留在家，謝絕一切跨家庭聚會，這樣才有助切斷傳播鏈，讓社會、經濟早日復常。

責任編輯：陳楚源