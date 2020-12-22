疫情無阻海洋公園添丁 超萌水獺企鵝BB陸續出世
行政人員版 04:00 2020/12/22
海洋公園喺疫情下暫停開放，但係黛安噚日都收到園方嘅喜訊！因為公園近期先後有6隻小水獺、11隻巴布亞企鵝出世，如果大家想搶先探訪動物BB，記得到公園嘅Facebook同Instagram專頁，喺網上收睇佢哋嘅成長日記。
黛安聽公關姊妹分享，呢6隻小水獺喺今年8月出世，令園內水獺家庭成員數目倍增至12隻。喺護理員悉心照料下，水獺BB已健康成長，「滿月」時仲肥肥白白，體重接近0.5kg㖭。水獺BB而家已快速適應家庭群居生活，公園早前仲安排佢哋喺網上亮相，畀大家直擊護理員如何餵飼小水獺；小水獺早前又同父母上完人生首堂游泳課，佢哋游水同玩耍個樣真係超萌。
仲有另一則喜訊，就係由公園嘅「南極奇觀」展館傳出，上月底有11隻巴布亞企鵝率先破殼而出。企鵝BB依家由父母、護理員照顧，已經準備好同大家見面，公園社交平台隨時會上載企鵝BB最新動態，粉絲唔好錯過喇。此外，由於巴布亞企鵝嘅繁殖季節持續至明年2月底先完結，所以未來幾星期可能陸續有新企鵝BB誕生㗎。
本文轉載自《晴報》
撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關
欄名 : 八卦名利場
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