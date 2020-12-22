臨近年尾，第四波疫情突然殺到，先不要說去旅行，甚至乎想相約好友開聖誕派對都難以實行，只可以日日困在家中抗疫，身心都承受不少壓力。為了平衡心理，不少人會選擇上網瘋狂購物一番，買些禮物送給自己當作心靈慰藉。

而且各大小品牌在聖誕前夕都推出了購物優惠，為了得到心頭好，有時難免會忍不住手不自覺地「碌爆卡」，沒考慮過自己的還款能力。直至到了繳付卡數的日子，才發覺沒有足夠的資金全數清還，迫於無奈只能還min pay，因而一直拖欠卡數。

然而，拖欠卡數除了需要繳付高昂利息，更會嚴重影響信貸評級。只要你擁有信用卡或任何信貸帳戶，信貸報告中就會記錄了你的信貸評分，分數高低會根據你的理財習慣而經過濾及計算得來。評分共分為10個評級，由A至J，當中以A為最高。

信貸評級影響人生計劃

信貸評級對每個人都非常重要，因為日後當需要申請貸款，貸款人就會索閱申請人的信貸報告，並與其他資料一併作為參考，以決定是否批核其申請。別以為日後不借貸就不會對生活造成影響，因為當要申請信用卡、置業時申請按揭貸款等，銀行都會以信貸評級作為其中一個審核標準，甚至乎有些企業在招聘時，也要審閱面試者的信貸報告，以評估面試者的自理能力和誠信度，可見信貸評級對未來的人生計劃影響深遠。

▲ 信貸評級高低，甚至會影響面試獲聘的機會。

為了保持良好的信貸評級，卡數謹記要每期依時全數清還，才不會留下不良的信貸記錄。如果沒有充足資金清還卡數，可以考選用私人貸款去解決卡數問題，這時候就要小心選擇坊間的信貸公司。

一般信貸公司的清卡數貸款計劃，通常會批核固定的還款金額和還款期給借貸人，而還款期一般長達5年左右，對於只想作短期周轉的借貸人，就會感到有一種束縛，試問有誰喜歡長時間被債務纏身？

宜選擇靈活還款的計劃

所以，借貸人可考慮一些提供靈活還款選擇的信貸公司，例如Cashing Pro的「清卡數貸款」，利息按日計算，當手緊時，每月只需繳交最低還款額，在資金較充裕時，則可以隨時還款，使本金減少，利息就會變少，變相慳更多利息。借貸人更可在60期還款期內自行清數，絕不收取罰息和手續費。

▲ 想找靈活還款的信貸公司以還清卡數？可以選擇Cashing Pro清卡數貸款。

Cashing Pro的「清卡數貸款」更可在網上特快申請，只需1分鐘即可完成申請手續，最快10分鐘獲批核，貸款額更高達30萬港元，借貸人足不出戶就收到貸款，一次過還清卡數，就不怕因拖欠卡數而影響信貸評級。

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（資料由客戶提供）