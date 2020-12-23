日本的蔦屋書店，繼杭州第一家店後，果然很快就在上海開了在中國內地第二家。今次總體格調，終於和它向來的簡約橫直綫條和大玻璃窗的現代風格不一樣，是開在一間有上百年歷史的西班牙風格單幢古建築中，外立面和窗台設計等，實則是美國加州十九世紀的西班牙建築，源於上海這個區，百多年前其實是給美國在上海僑民的鄉村俱樂部，亦即之前早早提及過的哥倫比亞園區。

由於是古建築，所以空間沒有很大，保留了舊的牆柱，也沒樓高幾層的嚇人大書架。但老老實實，陳列分類選書有主題性，開幕選書專櫃有百年上海，也有都市文化踐行者等主題。美食及生活美學的書，因和日本文化較多關係，所以也是另外主打的方向。

雜誌愛好者該會更開心，因為進口日本雜誌比市面其他可買到的地方便宜，一本在日本賣一千日圓的雜誌，在這裏賣差不多一百元人民幣。另一驚喜是有一整書架欄是賣舊經典雜誌，譬如日本版的《流行通信》，以及英國的《The Face》、《i-D》等。

開幕日聚了很多日本人，有些是專門派駐的員工，也有從中國各地來參觀交流的。疫情未定，需隔離十四天都要到中國，可知也是重視中國市場。不要忘記，蔦屋曾宣布要在中國開上近千家店。相信不少日本員工也是到上海這家視察及取經，之後要派到全中國其他新店。

怎會開那麼多書店？主要不是日本人自己投錢，而是蔦屋作為一個品牌，收取經營資金，它幫不同發展商來開店，搞好改建、品牌、管理、營運，除賣書外也搞活動及展覽，等於業主邀請它們作為名牌進駐，造宣傳聲勢及引人流。現在搞書店，賣書只是其中一個小目的。