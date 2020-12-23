很多朋友，到中年取得經濟自由，心境卻毫不自由。客觀環境可能仍有責任要兼顧（誰沒有？），但不需下下都背負着「身不由己」的心理和行為枷鎖吧？！

「斷捨離」聽起來很佛系、很禪，好像要把所有事歸零似的，我卻覺得「斷捨離」有很多層次的解讀，最重要的主旨是「把不適合自己的、不能讓自己更快樂的、不能令自己人生更心靈飽足的」都從自己生命中剔除，先決條件是要很清楚自己如何可更快樂，這不是一個理所當然、長大後就會懂的問題，很多成年人都不快樂。而諷刺的是，年輕甚麼也沒有，卻能有任性的奢侈，人到中年，開始有能力、有經濟自由，卻往往不能隨心所欲，給自己製造了很多「Do's and Don'ts／Should's and Shouldn'ts」的框框，以及「想要卻不敢要」的糾結。

很喜歡去年台灣奧美廣告公司，替一家當地著名溫泉酒店打造的「有些任性，大人才懂」campaign，鼓勵他們的中年顧客不妨有時任性一點，傳遞「長大其實才是任性的開始」。他們亦同時推出十八句文案，這些文字，只有中年才懂，例如：「後來懂了，骨子要硬，但身子要軟」、「酒喝不夠多，真心話甚麼時候說」、「我的志願：長大後，繼續當小孩」、「再追一集，直到收集到能做出美夢的情節才去睡」、「下班就要頭也不回，休假就要已讀不回」；而我最喜歡和最有共鳴的兩句是：「我的一小『步』，成熟的一大步」、「好好追求工作效率，都是為了留些時間揮霍人生」。

若人到中年，人生下半場仍不能向不喜歡的人與事說不，仍然不能過一種比較不太勉強、不太委屈自己的人生，那上半生的拼搏，猶如白拼。讓自己任性一點，做些令自己快樂的事，是給自己上半生那些拼了命／委屈／不如意的年月一點慰勞。一點任性的中年歲月，你值得擁有。