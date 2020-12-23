天氣寒冷，若不小心吹風受冷，甚易出現感冒咳嗽，或洩瀉等症狀。洩瀉一般會伴有腹痛，但非必然，特點瀉下物皆呈現稀爛狀，甚則如水樣狀。洩瀉為多種疾病的共同症狀，處理上坊間曾倡議補充水份及鹽份，另一邊廂提議可服益生菌，而究竟中醫處理方法為何？以下將為讀者介紹。

洩瀉病程可短可長，因此可分急性慢性兩大類。急性病程時間短促，大多一周以內，症狀多表現洩瀉急迫；慢性則遷延日久，持續數周或甚至半年以上，瀉下情況緩緩而出，或飲食稍一不慎又再加至，精神及身體疲憊不堪。

洩瀉原因大致可分為外或內因。外因若氣候因素如風寒濕太過，或非其時有其氣，致使腸胃功能受影響，出現瀉下症狀。正常人當飲食物進入體內，水穀必經脾胃運化，小腸泌別清濁，以及大腸傳導功能才算完成消化功能。若時令氣候寒濕，寒氣循經影響脾臟功能，或濕邪同氣相求，脾胃濕氣更趨嚴重，阻礙運化功能，故飲食物不被充分消化，下利可見食物殘渣。寒性洩瀉者大便不甚成形，氣味腥穢；熱性者大便稀溏、黃色嗅穢及肛門灼熱。

至於內因，中醫相信過極情緒、飲食偏嗜或久病體虛，皆會削弱脾胃功能，最終引致洩瀉。情緒七情喜怒憂思悲驚恐失去制約，可影響相應臟腑功能，例如思傷脾，怒傷肝，壓力不得抒發，肝氣郁滯，會致脾臟運化功能低下，或肝木橫乘脾土，情緒緊張時腹症狀加重，洩瀉特徵瀉後痛不減。飲食偏嗜，平常經常進食生冷，飲用冰凍無度，易損傷脾氣脾陽；或飲食飢飽失常，大吃大喝致中焦脾胃受損，食積不化、自覺餓飽失常、食慾不振。如廁嗅穢，有如敗卵，瀉後痛減，旋即復發。久病體虛可見腎陽虛症，症多見五更洩瀉，每每早上習慣性腹瀉。

若急性發作，洩瀉次數不多，大多傾向能自我復元，建議飲食清淡，避免油膩及奶類產品，並多飲暖水及補充礦物鹽。慢性洩瀉，若食慾正常，形體壯實，大多預後正面；若不思飲食，身形消瘦，則應讓西醫或中醫協助康復。

香港中文大學近年研究漫性洩瀉與腸道細菌群落失衡有關，並成功以補充益菌治療洩瀉。中醫藥食強化脾胃消化功能，並重視疏肝等手段，紓緩壓力對腸胃負荷，標本並治，近年更積極投入西醫腸易激綜合症的研究中。西醫辨病，中醫辨症，重視情緒因素等，整體性平衡健康問題，治療好洩瀉並非遙不可及。