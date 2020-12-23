尋求問題根源 優化大眾身心福祉

行政長官在施政報告中提及將會於禁毒基金預留3億港元，加強於社區支援有需要的市民，並提高大眾對精神健康的關注。雖然不是新的資源，但起碼是對精神健康關注的體現。新冠肺炎流行對市民的精神健康影響，實在是需要關注的事情。

提及精神健康（Mental Wellness）時，我們都會將其視為一種黑白分明的狀態，認為我們的心理狀態只分為健康或不健康，很多人都不明白身心健康的多面性以及其複雜的狀態。而在2020年，我們對於身心健康的定義有了前所未有的醒覺與認知。

今年疫情與去年社會運動的雙重打擊，對不少市民的身心造成一定程度的負面影響，例如疫情下不同的限制與規限，如對於公眾活動空間的使用限制，影響着我們的精神健康。運動原本是提升身心健康的良藥，但在限制令期間，一些人士因為缺乏運動而出現明顯的情緒變化。

限聚令更是令我們的社交與飲食的習慣受到了限制。研究數據顯示，有社交支持的人，比起沒有社交支持的，自殺風險低73%。

另一方面，我們亦同時領悟了不少以往視為理所當然的事情，例如疫情讓我們更珍惜與家人和朋友相處的時間。

疫下工作不穩定 員工增焦慮

除了對社交方面的影響外，職場對於市民的身心健康亦有一定的負面影響。疫情與社會運動的雙重打擊令很多僱主不勝負荷，有些公司需要員工放無薪假期，有些更需要裁員維繫公司營運；如果有員工確診新冠肺炎，該公司的工作出產量更會突然下降。

同時，由於工作的不穩定性，很多員工對於未知的焦慮感亦增加不少。情緒受到負面影響，員工的工作表現大不如前，公司的營運效率會下降不少，所需要承受的代價亦會大得不可估量，因此不少僱主對於員工的身心健康尤其關注，例如承諾允許員工於2021年在家工作，以及提供津貼，讓員工可投資於在家工作的相關設施。

同時，不少公司亦都藉着這契機，積極研究提升僱員身心健康的措施，以及優化僱員支援計劃，以提升員工身體與心靈的福祉。這些研究包括探索不同的方式達致最佳的身心健康水平，以及探究身心健康與工作效率的關聯。

情緒支援不足 醫療輪候數月

在過去18個月，我們一直帶着不同的傷痛，在經濟困境中掙扎着，疫情的打擊對於一些已經患精神病的人來說，更是沉重的一擊。情緒支援以及精神專科的支援不足，導致很多市民，尤其是精神病患者承受比常人更甚的情緒壓力。最為顯著的問題，便是醫療服務的輪候時間太長，有些市民甚至需要等候數月，這是遠遠不足夠的！

可幸的是，香港沒有完全封城隔離，我們還有幸可以使用綠化用地，接受海邊與山間小道「自然生態療法」的治癒。

值得一提的是，香港的海灘因第四波疫情再度被關閉，很多較為年長、視海灘游早泳為生命重要一部分的人士，在沒有其他的替代品下，可以怎樣維繫着他們的身心健康？為何不可以在可以承受和管理的風險下，給他們保持身心健康活動的空間？

盡管遭受各式各樣的限制，但新年在即，疫苗研究亦陸續有進展，我們有望控制新冠肺炎的疫情，亦有機會洗脫心中對於現況的無力感，提升家人、朋友、同事以及自身的身心健康。

適量運動 彈性維繫身心健康

雖然公眾運動場所的使用被限制，但我們可以嘗試在家中保持適量的運動，例如做一些伸展的運動（瑜伽）或帶氧運動（HIIT高強度歇性訓練），提升自身的身心福祉。盡管我們不能控制很多事情，前路亦不太清晰，至少心存希望與正面的態度，不要放棄從黑暗中尋找曙光，彈性地尋找不同的方法來維繫自己的身心健康，一定是正確的方向。

這場疫情以及社會運動為市民所帶來的精神困擾不少，在這樣的雙重打擊下，我們是十分容易傾向變得憤世嫉俗的。政府近日的「Shall We Talk？」計劃，為市民帶來了相關的資訊，開始思考相關問題。社會大眾需要由討論開始，現在需要投放資源，開展有關的工作，清除不同形式的障礙。

猶記得在進行身心健康的推廣項目時，最令人詫異的是，學校還是對於「精神病」以及「心理健康」這些字詞異常有芥蒂。

這樣的例子證明，我們的社會對於每位市民身心健康的福祉，還是有很長的路要走，有很多隱藏的問題需要解決。

所以，找出存在的問題，尋求根源，然後嘗試解決，是非常重要的，我們應該實踐如何優化職場以及社會各人的身心福祉。

▲ 雖然公眾運動場所的使用被限制，但我們可以嘗試在家中保持適量的運動，提升身心福祉。（法新社資料圖片）