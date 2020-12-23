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居家抗疫增磅 踢走生活壞習慣

評論版 2020/12/23

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香港防癌會一項調查發現，港人疫下缺乏運動及進食不健康，不但令體重增加，更可帶來癌症風險。肥胖是新冠病毒一大風險因素，要作出改善不難，只需稍加注意生活方式即可。

疫下缺運動 添患癌風險

防癌會調查顯示，疫情期間的社交隔離措施及限制堂食等措施，令疫下分別有68%及67%港人因疫情改變運動及飲食習慣。有38%表示自己完全沒有運動，主要為免受感染或缺乏運動地方；至於飲食方面，64%人表示疫下增加叫外賣次數，35%會增加在網上購買凍肉等食材，更有9%表示疫情緩和，便「報復式」外出用餐及暴食。

這類生活習慣直接令人增磅，逾3成人體重較疫情前增加平均3.6公斤。增磅並非小事，防癌會引述研究指，經常保持靜態行為會增加82%因癌症致死的風險，世衞亦指出，有21至25%患乳癌及結腸癌是因缺乏運動。美國癌症研究所亦指，肥胖成年人比一般人患上大腸癌的風險高出30至66%。

肥胖更是疫下一大風險因素，美國心臟協會（AHA）表示，嚴重癡肥（BMI等於或大於40）的新冠患者死亡機率比正常體重患者高出26%，患者愈年輕則死亡風險愈高。這問題亦可令他們更難獲保障，美國北卡羅來納大學（UNC）教授Barry Popkin表示，新冠疫苗雖然有助癡肥人士對抗新冠病毒，但根據以往非典型肺炎及流感疫苗的科研文獻推測，疫苗的正面成效或會減少。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）今年感染新冠肺炎後康復，受個人經驗啟發，他決定大力推行全民減磅運動，不但帶頭示範如何在辦公室內做運動及減磅逾6公斤，亦宣布推出其他措施，包括在晚上9點前禁播垃圾食品廣告、及要求餐廳設食物熱量標籤等。

多走動 忌紅肉吃海鮮蔬菜

疫下要改善健康，還需從飲食及運動習慣做起。防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢建議，市民每日宜攝取少於73克紅肉、多吃海鮮及蔬菜，並減少進食加工肉類。運動方面，每周宜最少做150至300分鐘的中度至強度運動，這相當於每周5日在公寓散步半小時直至出現微汗；在家工作期間多站立、走動等，避免久坐不動。

教協駐診物理治療師黃碧君亦教路在家工作期間，做簡單小運動保持活躍，例如可手持水樽向上高舉伸直、慢慢放下並屈曲手肘；另可在手持物品時，手肘形成90度並緊貼身旁、雙手向外移動。

肥胖在疫下帶來嚴重問題，解決方法可謂簡單及零成本，「零運動」再無藉口。

港人居家抗疫下缺少運動，叫外賣次數大增，有組織建議注重居家抗疫期間的飲食與運動習慣。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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