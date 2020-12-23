10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 行政人員版 2020/12/23 分享： 受到疫情影響，本年蘋果（Apple）延遲推出旗下首款5G系列手機。不過，據調查機構Counterpoint Research數據顯示，在本年10月，iPhone 12奪得全球暢銷5G手機的首位，排名第 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 今日 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 2020/12/22 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 2020/12/22 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 美大型網絡攻擊 逾40組織受影響 2020/12/21 美大型網絡攻擊 逾40組織受影響 Apple Watch 未來或增Touch ID 2020/12/21 Apple Watch 未來或增Touch ID 創新科技及應用 科技行業 科技產品 智能手機 商業 銷售 5G 華為 Apple iPhone 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入