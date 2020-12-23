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10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16%

行政人員版 2020/12/23

分享：

受到疫情影響，本年蘋果（Apple）延遲推出旗下首款5G系列手機。不過，據調查機構Counterpoint Research數據顯示，在本年10月，iPhone 12奪得全球暢銷5G手機的首位，排名第

...

欄名 : 科技新知

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