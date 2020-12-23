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小米POCO M3今預售 建議零售價949元起

行政人員版 2020/12/23

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小米上月向全球發表即將推出全新平價手機POCO M3，吸引不少粉絲熱切期待。香港小米宣布，今日（23日）起可透過小米官網、The Club及豐澤eShop等渠道開始預售，明年1月5日正式開賣，建議零售

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欄名 : 科技新知

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