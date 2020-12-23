小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 行政人員版 2020/12/23 分享： 小米上月向全球發表即將推出全新平價手機POCO M3，吸引不少粉絲熱切期待。香港小米宣布，今日（23日）起可透過小米官網、The Club及豐澤eShop等渠道開始預售，明年1月5日正式開賣，建議零售 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 今日 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 2020/12/22 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 2020/12/22 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 美大型網絡攻擊 逾40組織受影響 2020/12/21 美大型網絡攻擊 逾40組織受影響 Apple Watch 未來或增Touch ID 2020/12/21 Apple Watch 未來或增Touch ID 創新科技及應用 科技行業 科技產品 智能手機 商業 小米 零售 設計 鏡頭 相機 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入