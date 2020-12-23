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英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲

行政人員版 2020/12/23

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【本報訊】玩具不但是兒童至愛，更可培育幼兒的心智健康等方面發展。最近，英國及愛爾蘭的IKEA公開聘請「首席遊戲官」，邀請4至12歲兒童免費任玩一年玩具，從中測試玩具對孩子的吸引力。

英國及愛爾蘭IKEA

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欄名 : Good Job Insight

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