英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 行政人員版 2020/12/23 分享： 【本報訊】玩具不但是兒童至愛，更可培育幼兒的心智健康等方面發展。最近，英國及愛爾蘭的IKEA公開聘請「首席遊戲官」，邀請4至12歲兒童免費任玩一年玩具，從中測試玩具對孩子的吸引力。 英國及愛爾蘭IKEA ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 2020/12/22 逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 2020/12/21 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢 2020/12/18 NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢 月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 2020/12/17 月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 2020/12/16 PwC疫下允美國員工 休假半年享2成薪酬 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 英國 遊戲 興趣 玩具 愛爾蘭 IKEA 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入