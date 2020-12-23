造毒謠比病毒可怕 港府須「打假」嚴追究

本港全面封關？食肆全禁堂食？正當英國出現變種病毒，人心惶惶之際，本港有立心不良網民卻趁機散播惡毒謠言，指政府會實施更嚴厲防疫措施，試圖製造恐慌。疫下市民信心不穩，港府控疫措施不但要到位，更要時刻監察網上言論，當發現不實資訊，須馬上「打假」澄清，以免拖控疫後腿，更要嚴肅追究造謠擾亂社會的壞人。

試圖製造恐慌 居心叵測須嚴懲

昨晨網上瘋傳政府下午舉行記者會，推更嚴厲防疫措施，包括午夜起全面封關，所有食肆禁堂食等，並呼籲市民在公布前盡快購買食物和日用品。港府其後發聲明：「強烈譴責有人故意散播謠言，在這艱難時刻，希望市民都能同心抗疫。」

當局為應對第4波疫情，全面收緊限聚措施，可是確診數字仍居高不下，有專家早前建議必要時實施更嚴厲措施，如禁足令，疊加英國出現病毒變種，變得更易傳人，一些居心不良的網民遂借題發揮，編造封關、近乎宵禁的謠言，目的是要引起市民恐慌。

環球疫情肆虐，多國都沒有控疫良方，不少要實施封城，在人心虛怯下，驚聞英國病毒變種消息，再加上當地官員在發放信息時沒有謹言慎行，令失實的信息或謠言傳播速度比病毒還要可怕。

英國衞生大臣夏國賢周日在談到變種病毒傳染力增7成，形容情況已經「失控」（out of control），倫敦和英格蘭部分地區的防疫級別將提升至最高的第4級後，法國隨即宣布關閉和英國的海陸空交通，40多國亦對英實施封關，結果引發數以萬計居民逃離倫敦，留在倫敦的居民則搶購糧食和日用品，超市貨架被搶購一空。

世衞專家批評英國毋須因病毒變種而拉響警報，暫時沒證據顯示新病毒變得更致命性，言下之意是英國用上「失控」字眼，令全球要吃「驚風散」，引起不必要恐慌。

港府跟各地政府一樣，除了要打疫戰，更要打一場宣傳信息戰，因為網上資訊太多，部分是虛假失實，若處理不當，隨時會引發更大危機。正如疫苗開始面世和接種，一些人士出於反疫苗緣故，或政治理由，在網上不斷散播不實信息。

免成造謠工具 市民慎轉發消息

因此，港府須密切注視社交媒體，一旦發現有謠言和不實資訊，便須即時透過不同渠道澄清。雖然當局昨天有發聲明闢謠，但明顯反應略慢。當局亦應依法嚴肅追究造謠者法律責任，若現行的《簡易程序治罪條例》中有關用電話、信息，傳送虛假信息；以及《刑事訴訟程序條例》中協助、教唆促使另一人干犯任何罪行；如未能有效檢控，應效法新加坡設立《防止網路假資訊和網路操縱法》和法國制定《反資訊操縱法》，來重罰違法人士，新加坡罪成可判罰5萬坡元或判囚5年，法國則罰7.5萬歐元和判監一年。

市民方面，在收到這些網上信息時，也不要第一時間轉發，應該先查看可信性的傳媒機構，以免成了造謠者的工具，而傳媒亦要發揮其監察功能，即時查證消息來源真偽，並作出報道澄清，而政府在應對網上不實傳言，務必快速果斷「打假」。

責任編輯：張志堂