這一年，相信沒有多少人過得快樂。一場新冠肺炎的疫症，打亂了我們的生活和工作節奏，和病毒博弈了差不多11個月，轉眼便到了聖誕節。腦中忽然想起了30多年前看過的一套電影《戰場上的快樂聖誕》，劇情我已經忘得一乾二淨，但電影的名字，卻忽然在腦中閃過。

人類現在的情況就好像世界大戰，不過不是國與國之間的戰爭，而是人類和病毒的搏鬥。這裏沒有硝煙，沒有飛機大炮，也沒有頹垣敗瓦。披上戰袍的，不是軍隊，而是我們的醫護人員。

現在的生活就好像每天躲進防空洞中一樣，留在家中避免受到病毒的「空襲」。即使是冬至和平安夜，也只好一家四口度過。平安健康已經很好了，難道戰爭時期，還要執着吃大餐慶祝嗎？

也許被困在「防空洞」太久，有些人沉不住氣要走出去呼吸自由的空氣，有些被病毒「炸」個正着，雖然不會粉身碎骨，但還是有些人不幸犧牲了。更不幸的，這不是個人的問題，還會傳染給其他人，包括至親。

這場戰役，已經讓全球超過170萬人死亡，執筆時香港也有130人陣亡。這個聖誕，我會留在家中，為自己熬過了11個月，為一家人齊齊整整而感恩。

「戰事」仍然繼續，我們不能鬆懈，但我們最終還是會勝利的。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》