【#悠揚音韻 #法式風雅】Airland雅蘭床褥 送上一夜好眠小確幸

▲ 睡眠能讓疲累身體獲得充分休息，一覺醒來回復精神和體力。想每天以最佳狀態應付工作？一張優質的床褥當然缺不可少！

為迎接聖誕佳節，雅蘭床褥在九龍灣MegaBox開設的Pop-up Store，就帶來了聯乘法國知名品牌Epéda合作的「Airland x Epéda系列」，以及加入悠揚音韻為設計靈感的「郎朗系列」，頂級製作工藝及產品質量，加上極高性價比，讓普羅大眾都能以負擔得起的價錢，每天隨心所願享受優質睡眠。今次我們更邀請到雅蘭集團有限公司香港區總經理文叔衡先生，為大家介紹這兩款全新系列，並且分享品牌的未來發展方針。

▲ 雅蘭集團有限公司香港區總經理文叔衡在位於MegaBox的新設Pop-up Store介紹品牌全新系列。

▲ 九龍灣MegaBox開設的Pop-up Store現已隆重開幕。

法國Epéda系列：雙面設計冬暖夏涼

來自法國的「Epéda系列」，是當地最知名的床上用品品牌之一，擁有超過90年製造床褥經驗。文叔衡透露，他曾帶領團隊到當地廠房考察，對生產線的完善規模和先進科技留下深刻印象，並且親自挑選了兩款頂級床褥，將Epéda首次引進香港，為鍾情歐美床褥品牌的本地用家帶來更多選擇。

▲ 夏天面料採用法國原產的亞麻布料配上亞麻籽，透氣性極強，觸感乾爽柔軟；冬天面料則選用羊絨（Garnier床褥）或安哥拉羊毛及駝絨混合面料（Orsay床褥），柔軟舒適又溫暖。

▲ 配備MULTI-AIR®專利技術，床褥內設可「呼吸」的獨立袋裝彈簧，當床褥彈簧受壓時，能排出空氣，產生空氣流動，使濕氣排走，減少細菌繁殖及預防塵蟎。

▲ 雅蘭床褥在香港已扎根超過54載。

郎朗系列：融合音樂元素放鬆心情

不少人都喜歡在睡前聽一些令人放鬆的音樂，從而幫助入睡並且提升睡眠質素。雅蘭床褥就推出外型設計上融入音樂元素的「郎朗系列」床褥產品，並邀請了這位國際著名的鋼琴家擔任形象大使。文叔衡解釋：「郎朗自啟蒙後的30多年間，一直對音樂堅持不懈並且屢獲殊榮，他對音樂初衷的堅持，與雅蘭床褥成立半世紀以來一直堅守提供優質睡眠的信念，可謂同出一轍。」

▲ 「郎朗系列」選用比利時LATEXCO乳膠， 獨特的SonoCore工藝搭配LATEXCO配方，令乳膠更柔軟更有彈性，配合同樣來自比利時的LAVA針織面布及經典浮織工藝，並在邊布加上音符作點綴，外觀立體飽滿。

▲ Amour床褥配備空氣懸浮彈簧，能貼合身體曲線，分區承托，充分釋壓，無論側臥或仰臥都能形成有效的支撐，並能保持身體呈直線狀態，呵護脊椎健康。

▲ Maestro床褥則採用專利COSIFLEX®彈弓系統，能準確回應微小壓力，其均勻的承托力能保持用家的脊骨健康。

注入時尚年輕元素 開拓新生代客戶群

文叔衡曾在大型外資企業任職高級管理層多年，2019年初加入雅蘭集團擔任香港區總經理，除了肩負傳承品牌創立54年來的優良傳統之外，更要帶領雅蘭迎接新時代的機遇和挑戰，未來將會逐步注入時尚、年輕、國際化三大元素，由新店裝修、宣傳推廣、客戶體驗等，均帶來充滿朝氣和活力的耳目一新感覺，將客戶群由較成熟的中產家庭，拓闊至新生代年輕客戶。

▲ 文叔衡透露，未來將會逐步為雅蘭注入時尚、年輕、國際化三大元素，帶領品牌迎接新時代的機遇和挑戰。

（資料由客戶提供）