中國科技板塊潛力無限 港人準備把握投資機遇

隨着近年科技的迅速發展，各行各業已將創新技術逐步融入業務之中，為消費者提供更優質的產品和更便捷的服務。而中國在創新科技的發展近年一直站於世界前列，根據中商產業研究院在2020年12月發佈的全球科技公司市值排行榜，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、網易已躋身頭10位之內，帶領中國科技行業持續騰飛。

中國內地科技行業前景亮麗

統計今年以來截至10月為止，MSCI中國科技指數上升45%，，反映中國科技企業的發展走勢持續亮麗。事實上，中國內地不少行業都已經將科技融入於生活之中。以銀行服務為例，手機銀行和移動支付等已融入大眾的生活模式，客戶可透過手機銀行處理大部份理財項目，消費購物時又可輕鬆以移動支付模式付款，此等種種科技與各行各業互相融合而誕生的新產品或服務，將會是各行各業未來的發展新模式。

因此，可以預期電子商務、雲端計算、數碼科技等應用將會更為廣泛，科技創新產業預計將成為中國經濟增長的新動力。在10月舉行的五中全會中，會議提出十四五規劃綱要的12項要點，排在首位是堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為發展的戰略支撐，加快建設科技強國。反映到中國政府已視創新科技為未來首重的發展方針，政府將更有利中國科技企業持續壯大。

▲ 手機銀行和移動支付等已融入大眾的生活模式，是科技賦能美好生活的例子之一。

要分享中國內地科技行業騰飛的成果，可考慮透過直接投資中國內地科技股或相關產品，但現時港人除了透過滬股通和深股通購買認可的內地股票外，暫未能直接買賣內地其他投資產品。但隨着今年11月25日公佈的《施政報告》中第7及第43條指出，政府表示將加快落實「跨境理財通」的實施，中銀香港亦會配合跨境理財通政策的出台，推出相關的服務，全力支援推動大灣區金融市場互聯互通。屆時港人就可直接通過在粵港澳大灣區的內地銀行開立投資專戶，因應自身風險承受能力及投資取向考慮購買內地銀行銷售的合資格理財產品，及相關跨境資產配置安排。

為配合大灣區發展，中銀香港已推出多項粵港澳大灣區金融服務，便利港人在大灣區內的生活所需。詳情可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/crossborder/personal/greaterbayarea.html

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