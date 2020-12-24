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客觀主觀

副刊版 2020/12/24

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「筍盤，超大兩房超大廳，只售七百萬。」街招上字體較小的，則寫着五百二十八呎。主觀是「超大」，而客觀是「五百二十八呎」。

「醫生，我超健康！每天做掌上壓及跑步，胃口又好。」這是主觀感覺。

醫生細看素描報告，只能說：「但是腫瘤確比以前增長二公分有多。」這是客觀。

「唔會吧？這幾個月生活正常、感覺正常，應該無事。免疫治療應該繼續有效。」主觀的依然主觀。

醫生打開電腦屏幕，把過去的素描繼續逐一檢查量度，腫瘤確有增長，便只得坦白地說：「相信報告沒有錯。」客觀的繼續客觀。

病人七十多歲，使用免疫治療超過兩年後開始失效，理論上，加上化療可能延續效用，只是病者對化療這概念反感，即使副作用不多也不願意嘗試，而醫生也耐心地等他回心轉意。

「看過《八佰》沒有？」醫生突然想起。

病人不明白醫生想說甚麼。

醫生便重點地說：「當年住在上海租界的外國居民，也覺得日軍不會佔領這英美法租界，直到一九四一年兵臨城下，日軍最終佔領上海租界，並把大量外籍人士關進集中營。被佔領前，那裏仍歌舞昇平，感覺良好。」

病人會意，點點頭說：「回家會小心考慮你的建議。」

主觀與客觀對立，同時也有不少共通點，凡事反覆以客觀和主觀角度思量，便能找到合適結論。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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