當人家沉醉於莎士比亞的浪漫愛情箴言時,我反而最愛看他那罵人的串嘴,十分抵死又盞鬼,有時令人忍俊不禁。以下是我精選的八句莎翁的罵人句子:

一、You are as a candle, the better burnt out.(你好似一枝蠟燭,好嘅部分已全被燒光--《亨利四世》)

二、More of your conversation would infect my brain.(繼續聽你講嘢簡直污染我個腦--《科利奧蘭納斯》)

三、I was searching for a fool when I found you.(我啱啱搵緊個傻仔,然後就找到你--《皆大歡喜》)

四、You are not worth another word.(同你講多隻字都嫌多--《第十二夜》)

五、Why, what's the matter, that you have such a February face, so full of frost, of storm and cloudiness?(搞咩呀你,做乜擺出副二月嘴臉?滿布風霜、風暴同烏雲?--《無事生非》)

六、He has not so much brain as ear-wax.(佢嚿耳屎大過個腦--《特洛埃圍城記》)

七、They lie deadly that tell you have good faces.(話你好樣嗰啲人實則呃得你透--《科利奧蘭納斯》)

八、Your wit makes wise things foolish.(好事都俾你呢種「聰明才智」搞軭晒--《愛的徒勞》)

這種莎翁式的黑式幽默,放諸今時今日仍應用得着,例如最後的一句:有些人,就是有本事將所有好東西都可搞到支離破碎的本領,最可笑的是,這些人自我陶醉於自以為叻到加零一的「聰明才智」時,旁人已心水清看透這已是枝變形蠟燭,好的部分(如果有)已全被燒光,離被扔掉之日不遠矣。如此乏自知之明,我唔知呢啲人耳屎多唔多,但腦量肯定細。