當人家沉醉於莎士比亞的浪漫愛情箴言時，我反而最愛看他那罵人的串嘴，十分抵死又盞鬼，有時令人忍俊不禁。以下是我精選的八句莎翁的罵人句子：

一、You are as a candle, the better burnt out.（你好似一枝蠟燭，好嘅部分已全被燒光--《亨利四世》）

二、More of your conversation would infect my brain.（繼續聽你講嘢簡直污染我個腦--《科利奧蘭納斯》）

三、I was searching for a fool when I found you.（我啱啱搵緊個傻仔，然後就找到你--《皆大歡喜》）

四、You are not worth another word.（同你講多隻字都嫌多--《第十二夜》）

五、Why, what's the matter, that you have such a February face, so full of frost, of storm and cloudiness？（搞咩呀你，做乜擺出副二月嘴臉？滿布風霜、風暴同烏雲？--《無事生非》）

六、He has not so much brain as ear-wax.（佢嚿耳屎大過個腦--《特洛埃圍城記》）

七、They lie deadly that tell you have good faces.（話你好樣嗰啲人實則呃得你透--《科利奧蘭納斯》）

八、Your wit makes wise things foolish.（好事都俾你呢種「聰明才智」搞軭晒--《愛的徒勞》）

這種莎翁式的黑式幽默，放諸今時今日仍應用得着，例如最後的一句：有些人，就是有本事將所有好東西都可搞到支離破碎的本領，最可笑的是，這些人自我陶醉於自以為叻到加零一的「聰明才智」時，旁人已心水清看透這已是枝變形蠟燭，好的部分（如果有）已全被燒光，離被扔掉之日不遠矣。如此乏自知之明，我唔知呢啲人耳屎多唔多，但腦量肯定細。