每年一度 美軍為何追蹤聖誕老人？

近日談疫苖較多,今晚平安夜,聊點輕鬆事兒。英國新冠病毒變種「501Y病毒株」搞到人心惶惶,倫敦雞飛狗走。首相約翰遜早前在Twitter公布了一封給8歲小男童的回信,承諾「新冠肺炎不會阻止聖誕老人送禮物給乖孩子。」他還說,只要乖乖遵守防疫規則,小孩收聖誕禮物時就不會有感染風險。

約翰遜寫道:「我已經打電話給北極了,我可以告訴你,聖誕老人已經做好準備,而且魯道夫(紅鼻馴鹿)和其他馴鹿們也急不及待想踏上出發旅程。」他又贊同男童建議,替聖誕老人準備餅乾時,也準備一瓶洗手液,讓聖誕老人消毒一下手。

一場溫馨誤會 斯普成「聖誕上校」

雖然又要和新冠病毒打仗,又要和歐盟談判脫歐,約翰遜依然守護了孩子們的童心,在這個事情上,西方人包括國家領導人們是可愛的,但他們一些人在街上「有性格」地堅持不戴口罩就可惡了。不單政客,在聖誕佳節連軍人也玩埋一份,玩到世界人人皆知的,要算北美防空司令部每年提供「聖誕老人行蹤」了。負責監控和防禦整個北美地區領空的軍方之所以做這種事,還延續了60多年,源於一場溫馨誤會。

1955年,差點演變成第三次世界大戰的韓戰結束只2年,美國和蘇聯兩大陣營冷戰進入劍拔弩張階段,蘇聯領導人斯大林亦在2年前過世,沒有人知道共產主義陣營走向何方,或會做出甚麼事來。在這樣的背景下,北美大陸防空司令部(CONAD)經常繃緊神經,準備應付突如其來的戰機、飛彈,甚至是核攻擊,緊張到稍微輕舉妄動,都可能再觸發世界大戰。

1955年聖誕前的11月,科羅拉多州Sears Roebuck & Co百貨公司在報紙刊登廣告,鼓勵孩子透過一組特別電話號碼打給聖誕老人。不過,原本應該打給「聖誕老人」,有孩子卻打到防空司令部指揮中心,當時值班主管是斯普(Harry W. Shoup)上校。

忽然之間,他和國防部一位4星上將聯絡用的「紅色警報」電話響起,通常這電話響都不會是好事。斯普拿起電話卻聽到一個小孩聲音,問他是不是聖誕老人。他答說:「There may be a guy called Santa Claus, at the North Pole, but he’s not the one I worry about coming from that direction」(或許有這位聖誕老人,在北極,但我所擔心來自那個方向的,不是他。)

斯普上校向男童母親問明事情,發現原來廣告的電話號碼印漏了一個數字,剛巧是這個機密電話號碼。身為4個子女的父親,斯普明白小朋友,他叫電話公司安排這個電話號碼給百貨公司用,機密熱綫改用另一個號碼,又要求司令部人員向其他打去的孩子提供「聖誕老人位置」。

意外成為美談,公關部門則將這件事變成傳統,推出了「追蹤聖誕老人計劃」,斯普上校後世就被稱為「聖誕上校」。往後每當聖誕節前夕,北美防空司令部人員和志願者,都會接聽孩子們打去的電話,報告「聖誕老人最新位置」。

設網站 報告聖誕老人最新位置

1958年,美國和加拿大將兩國防空軍事機構合併成北美防空司令部(NORAD),這個傳統也保留下來。「追蹤聖誕老人計劃」過去亦利用報紙、廣播和電視,告知大家聖誕老人位置。隨着科技進步,追蹤及公布方式也日新月異。1997年,設立了跟蹤網站,全世界的人不必打電話都可在平安夜知道聖誕老人最新位置。

過去10多年,網站已採用電腦繪圖,讓大家看到「聖誕老人飛越各城市上空」,並每小時更新一次。他們還會製作影片,由軍人配音介紹聖誕老人經過的城市。Twitter上當然亦可看到聖誕老人動向,專屬的應用app亦已推出近10年,一點也不馬虎。

北美空防司令部如何追蹤聖誕老人呢?並非hea做的,他們聲稱運用了各種尖端科技。首先,利用強大雷達系統,在加拿大北部和阿拉斯加設置逾40個追蹤點,監視聖誕老人是否已經從北極出發,當聖誕老人升空時就會啟動衛星追蹤,衛星能夠探測到聖誕老人鹿車隊,負責領頭的馴鹿魯道夫(Rudolph)紅鼻子所發出的紅外綫訊號……

防空司令部還表示,他們對聖誕老人遠道光臨非常重視,甚至還派出加拿大的CF-18黃蜂式戰機,從紐芬蘭出發歡迎聖誕老人到北美,美軍F-15、F-16和F-22戰鬥機,會接力分別在不同地區,為聖誕老人和馴鹿們護航。

如果正在看本文的你是成年人,不再有興趣知道這些與「聖誕老人的位置」,或許會問問成人的問題--追蹤聖誕老人經費何來?多數依靠企業贊助,幾乎沒用到美國和加拿大納稅人的錢。

今年新冠疫情這麼厲害,昨天新聞說連南極都失守,有智利科研人員確診。曾經有新聞說,由於全球氣候暖化,聖誕老人也要迫遷,由北極圈遷到南極生活,幸好他未有去。居住在北極圈芬蘭聖誕老人村的聖誕老人,今天應該也已做足防護措施,戴上了口罩準備出發了,不會因為社交距離暫停一年,起碼打過電話去北極的約翰遜是這樣說的。不過,當他來到各位家中時,還是奉上消毒洗手液給他搓一搓吧。如果不知聖誕老人甚麼時候到,到這個「追蹤聖誕老人計劃」網站,中文都有的。