每年一度 美軍為何追蹤聖誕老人？

近日談疫苖較多，今晚平安夜，聊點輕鬆事兒。英國新冠病毒變種「501Y病毒株」搞到人心惶惶，倫敦雞飛狗走。首相約翰遜早前在Twitter公布了一封給8歲小男童的回信，承諾「新冠肺炎不會阻止聖誕老人送禮物給乖孩子。」他還說，只要乖乖遵守防疫規則，小孩收聖誕禮物時就不會有感染風險。

約翰遜寫道：「我已經打電話給北極了，我可以告訴你，聖誕老人已經做好準備，而且魯道夫（紅鼻馴鹿）和其他馴鹿們也急不及待想踏上出發旅程。」他又贊同男童建議，替聖誕老人準備餅乾時，也準備一瓶洗手液，讓聖誕老人消毒一下手。

一場溫馨誤會 斯普成「聖誕上校」

雖然又要和新冠病毒打仗，又要和歐盟談判脫歐，約翰遜依然守護了孩子們的童心，在這個事情上，西方人包括國家領導人們是可愛的，但他們一些人在街上「有性格」地堅持不戴口罩就可惡了。不單政客，在聖誕佳節連軍人也玩埋一份，玩到世界人人皆知的，要算北美防空司令部每年提供「聖誕老人行蹤」了。負責監控和防禦整個北美地區領空的軍方之所以做這種事，還延續了60多年，源於一場溫馨誤會。

1955年，差點演變成第三次世界大戰的韓戰結束只2年，美國和蘇聯兩大陣營冷戰進入劍拔弩張階段，蘇聯領導人斯大林亦在2年前過世，沒有人知道共產主義陣營走向何方，或會做出甚麼事來。在這樣的背景下，北美大陸防空司令部（CONAD）經常繃緊神經，準備應付突如其來的戰機、飛彈，甚至是核攻擊，緊張到稍微輕舉妄動，都可能再觸發世界大戰。

1955年聖誕前的11月，科羅拉多州Sears Roebuck & Co百貨公司在報紙刊登廣告，鼓勵孩子透過一組特別電話號碼打給聖誕老人。不過，原本應該打給「聖誕老人」，有孩子卻打到防空司令部指揮中心，當時值班主管是斯普（Harry W. Shoup）上校。

忽然之間，他和國防部一位4星上將聯絡用的「紅色警報」電話響起，通常這電話響都不會是好事。斯普拿起電話卻聽到一個小孩聲音，問他是不是聖誕老人。他答說：「There may be a guy called Santa Claus, at the North Pole, but he’s not the one I worry about coming from that direction」（或許有這位聖誕老人，在北極，但我所擔心來自那個方向的，不是他。）

斯普上校向男童母親問明事情，發現原來廣告的電話號碼印漏了一個數字，剛巧是這個機密電話號碼。身為4個子女的父親，斯普明白小朋友，他叫電話公司安排這個電話號碼給百貨公司用，機密熱綫改用另一個號碼，又要求司令部人員向其他打去的孩子提供「聖誕老人位置」。

意外成為美談，公關部門則將這件事變成傳統，推出了「追蹤聖誕老人計劃」，斯普上校後世就被稱為「聖誕上校」。往後每當聖誕節前夕，北美防空司令部人員和志願者，都會接聽孩子們打去的電話，報告「聖誕老人最新位置」。

設網站 報告聖誕老人最新位置

1958年，美國和加拿大將兩國防空軍事機構合併成北美防空司令部（NORAD），這個傳統也保留下來。「追蹤聖誕老人計劃」過去亦利用報紙、廣播和電視，告知大家聖誕老人位置。隨着科技進步，追蹤及公布方式也日新月異。1997年，設立了跟蹤網站，全世界的人不必打電話都可在平安夜知道聖誕老人最新位置。

過去10多年，網站已採用電腦繪圖，讓大家看到「聖誕老人飛越各城市上空」，並每小時更新一次。他們還會製作影片，由軍人配音介紹聖誕老人經過的城市。Twitter上當然亦可看到聖誕老人動向，專屬的應用app亦已推出近10年，一點也不馬虎。

北美空防司令部如何追蹤聖誕老人呢？並非hea做的，他們聲稱運用了各種尖端科技。首先，利用強大雷達系統，在加拿大北部和阿拉斯加設置逾40個追蹤點，監視聖誕老人是否已經從北極出發，當聖誕老人升空時就會啟動衛星追蹤，衛星能夠探測到聖誕老人鹿車隊，負責領頭的馴鹿魯道夫（Rudolph）紅鼻子所發出的紅外綫訊號……

防空司令部還表示，他們對聖誕老人遠道光臨非常重視，甚至還派出加拿大的CF-18黃蜂式戰機，從紐芬蘭出發歡迎聖誕老人到北美，美軍F-15、F-16和F-22戰鬥機，會接力分別在不同地區，為聖誕老人和馴鹿們護航。

如果正在看本文的你是成年人，不再有興趣知道這些與「聖誕老人的位置」，或許會問問成人的問題--追蹤聖誕老人經費何來？多數依靠企業贊助，幾乎沒用到美國和加拿大納稅人的錢。

今年新冠疫情這麼厲害，昨天新聞說連南極都失守，有智利科研人員確診。曾經有新聞說，由於全球氣候暖化，聖誕老人也要迫遷，由北極圈遷到南極生活，幸好他未有去。居住在北極圈芬蘭聖誕老人村的聖誕老人，今天應該也已做足防護措施，戴上了口罩準備出發了，不會因為社交距離暫停一年，起碼打過電話去北極的約翰遜是這樣說的。不過，當他來到各位家中時，還是奉上消毒洗手液給他搓一搓吧。如果不知聖誕老人甚麼時候到，到這個「追蹤聖誕老人計劃」網站，中文都有的。