「差不多先生」抗疫 恐賠上港經濟

香港新冠肺炎第四波疫情由11月初開始至今，除防疫措施收緊至7月時的水平，各項旅客防疫措施亦相對收緊。雖然坊間不少意見認為要進行強制檢測，但政府及專家意見均認為，現時強制檢測已沒有作用，現行三頭馬車「應檢盡檢」已經足夠。換言之，政府已決心放棄、亦已無能為力將本港疫情「清零」，遑論10月中旬提及的健康碼及綠色旅遊。

以政府現時的抗疫態度，相信港人普遍抱着憂慮甚至絕望的心情面對本港疫情，惟有寄望疫苗盡快來港，但相信要一年甚至更長的時間，才能為絕大部分港人接種，足夠出現群體免疫。如政府容許私家醫生為病人接種疫苗，最終較受歡迎的疫苗的價格將會被「炒高」，乏人問津的疫苗則會白白浪費公帑。

私醫接種 受歡迎疫苗恐炒高

再者，新冠疫苗的副作用各異，仍未有足夠相關數據，雖然大部分均相當安全，但由於醫護人員現時大多未有足夠的掌握和了解，更難為病人福祉把關。資訊混亂是造成病人不敢接種的主因，因不明副作用面臨醫療訴訟，更會令醫護人員進退兩難；而新冠病毒機會變種的機會頻有發生，如最近英國的變種病毒，便令傳播率上升，相信將來每年要定期注射新冠疫苗才能控制。

現時全球疫苗可分為3類，牛津大學研發的是腺病毒載體疫苗，讓腺病毒攜帶新冠病毒的致病抗原體，進入人體細胞，使人體產生新冠病毒的抗體，此類疫苗的載體較為新穎，現時只有小量疫苗採用此方法，以往曾有愛滋病疫苗採用這種載體，但由於有人接種疫苗後反而患上愛滋病而引起外界關注；復星及輝瑞研發的是mRNA型疫苗，同樣是新科技疫苗，主要從實驗室抽取病毒小部分遺傳碼注入人體，雖然產生抗體的機會高，副作用機率低，亦是歐美首先注射的疫苗，但嚴重反應如休克、面癱等亦較早被報道，加上要負70度儲存，用一般疫苗雪櫃只能儲存數天，相信私營醫療機構較難協助接種。

至於科興研發的則是滅活疫苗，其設計較為傳統，將病毒滅活後注射入人體產生抗體，但現時的文獻數據並不多。而且，一般緊急開發使用的疫苗大多用在成人身上作測試，兒童及孕婦的相關數據十分缺乏，大家必須留意。

最近有確診個案在家中等候入院期間不治，令港人對政府抗疫能力失去信心。筆者亦有朋友因家人確診，被列為緊密接觸者，雖然他們沒有病徵，但苦候了數天才能入院和隔離營，其間病人的日常需要未能獲得照顧，檢查及治療有機會延誤，家庭成員更被迫困在狹窄的居所中而人心惶惶，很多個案也不能夠在24小時內獲得適當的治療，情況令人擔憂；亦有確診患者擅離醫院、隱瞞病情及行蹤等，不負責任的行為令人咋舌。

抗疫漏洞 令個案不能絕迹

香港在這幾個月久久未能將病毒消除的原因，相信與很多細節上未做到盡善盡美有關，這些抗疫漏洞令個案只能稍為控制，而不能絕迹。反觀新加坡，雖然疫情在夏天大爆發，但依靠完善謹慎的抗疫機制，現在已有多個月新增個案維持在單位數字。公共醫療策略往往需要思想縝密的專家，配合政府權威性執行，以及全民積極合作，才能獲得收效。如果港府及港人凡事「差不多先生」，最後必將香港經濟及市民健康福祉賠上。

▲ 相信本港要一年甚至更長時間，才能為絕大部分港人接種新冠疫苗，足夠出現群體免疫。（新華社資料圖片）