《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 行政人員版 2020/12/24 分享： 年度遊戲大作《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）公開發售不到兩星期，爭議不斷。更因遊戲內充斥着各種Bug、Drop frame及窒機等問題，被網民笑稱為「Cyberbug 2077」。 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 今日 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 2020/12/23 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 2020/12/23 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 2020/12/22 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 2020/12/22 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 商業 遊戲 創新科技及應用 科技行業 科技產品 IT技術 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入