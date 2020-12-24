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《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份

行政人員版 2020/12/24

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年度遊戲大作《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）公開發售不到兩星期，爭議不斷。更因遊戲內充斥着各種Bug、Drop frame及窒機等問題，被網民笑稱為「Cyberbug 2077」。

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欄名 : 科技新知

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