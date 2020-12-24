蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 行政人員版 2020/12/24 分享： 蘋果（Apple）一直允許用家在電腦設備Mac上開設多個使用者帳號，共用同一部Mac。近日蘋果盼將功能延伸到iOS及iPad設備，新專利顯示蘋果正在研究開發其Secure Enclave技術，安全地允 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 今日 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 2020/12/23 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 2020/12/23 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 2020/12/22 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 2020/12/22 三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 商業 蘋果（Apple，美：AAPL） 產品 Apple iPhone 專利 iOS iPad 電腦設備 創新科技及應用 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入