美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 行政人員版 2020/12/24 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情持續衝擊環球經濟，加上臨近年尾，不少打工仔都關心公司今年會否派花紅、獎金等。 其中為了紓解一眾前綫醫護、打工仔面對較高感染風險的壓力，並且表揚他們在全球大流行期間的付出，有美國非營 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 2020/12/23 英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 2020/12/22 逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 2020/12/21 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢 2020/12/18 NFL體驗測試員 歎小食睇波兼賺錢 月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 2020/12/17 月薪9萬請CEO私人助理 應付9大工作8項要求 醫生 護士 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 壓力 全球大流行 醫療機構 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入