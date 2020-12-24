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美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金

行政人員版 2020/12/24

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【本報訊】新冠肺炎疫情持續衝擊環球經濟，加上臨近年尾，不少打工仔都關心公司今年會否派花紅、獎金等。

其中為了紓解一眾前綫醫護、打工仔面對較高感染風險的壓力，並且表揚他們在全球大流行期間的付出，有美國非營

...

欄名 : Good Job Insight

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