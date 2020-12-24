新接種政策解惑 速報疫苗效果贏信任

新冠肺炎疫苗供港在即，特首林鄭月娥昨日澄清，市民打針「有得揀」，且將仿效歐美，設基金補償接種後有副作用人士，可算是順應了民情，釋除坊間廣見的疑慮。港府今後須展開宣傳教育戰，當中以速報疫苗成效丶副作用情況等最新資訊，最為重要，提升透明度取信於民，亦要多向外國取經，力爭最後達到群體免疫，以至全民自願接種。

承諾賠償促接種 資訊透明助選擇

自從港府本月上旬公布採購突破，公眾由疫苗怎選出，到自身選擇權多少，可謂滿腹疑團，林鄭昨天宣布訂立新例讓疫苗緊急上市時，表明冀回應市民對接種的問題，更找來專家顧問、中大講座教授許樹昌同場解釋，反映當局了解觀感可主導計劃成功與否。

新冠疫苗的研發程序大幅壓縮，正如本欄早前倡議，行政會議已通過今後將設立保障基金，代替藥廠承擔出現副作用的責任。

放眼西方，政府普遍決定承擔潛在法律成本，以爭取疫苗盡早供應，如英國早在10月修例，官方可為疫苗副作用賠償最多12萬英鎊（125萬港元）；歐盟的統一預購協議，亦附帶藥廠免責條款，署約國須負起任何賠償，問題反是地方政府會否因而掉進無底洞。

港府暫未能確認最終須申請多少額外撥款，惟林鄭強調，科興、BioNTech/復星，以至最新敲定的阿斯利康/牛津疫苗，均須有科學數據證明安全，才能獲批。她並澄清，政府今後縱未能在單一場地提供全部3款疫苗，但市民仍有選擇權，在相關疫苗應市時接種。

誠然，沒幾個政府能明確承諾可選擇疫苗，但港人最初有疑慮，正因評選準則未夠透明，想贏取信任，須第一時間取得和公布各藥廠數據。

科興尚未正式公布第3期臨床成效，但新加坡一樣選中它，還有BioNTech和Moderna，負責的專家和官員團隊便曾詳盡闡釋了從35款候選疫苗篩選的條件，連何時跟入圍藥廠簽約、共簽署多少保密協議都巨細無遺。

比起歐美，亞洲疫情普遍較輕，尚有餘裕汲取海外經驗和教訓，致力提升接種率至約7成的群體免疫水平。除跟隨國際慣例直播高官名人率先接種疫苗，港府也可參考新加坡，安排傳媒拍攝疫苗運抵拆箱，佐證冷鏈物流嚴密安全。

星設廠房產疫苗 港投入少恐落後

港星分別為疫苗撥出了84億港元及10億美元（約78億港元），不相伯仲，港府尚要找第四家藥廠購入750萬劑疫苗，而新加坡經濟發展局則已和數間企業合作，建設疫苗生產設施，更能第一時間按病毒變種調整，穩住疫苗供應。

星洲已投入近3億美元支持新加坡國立大學和美國藥廠Arcturus合研和生產疫苗，明年首季勢能付運，相反港府僅投入了2,950萬港元支持大學研發疫苗，惟礙於本地20年來從沒疫苗廠房經驗，很早起步的港大噴鼻疫苗，便要明年初始能做第1期臨床測試。

本地第4波疫情近日稍見回落，疊加港府成功採購更多疫苗，又因應社會疑慮引入選擇權及賠償機制，今後若能第一時間公布疫苗成效資訊，料能鼓勵更多人接種。本港已出現英國的變種病毒輸入案例，定要更嚴格把關外防輸入，並跟藥廠密切溝通確保成效和供應，才能保住眼前的抗疫曙光。

責任編輯：黃鑠安