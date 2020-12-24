東薈城名店倉送4500份材料包 讓基層家庭DIY度聖誕 行政人員版 04:00 2020/12/24 分享： 聽日就係聖誕節，黛安知道，東薈城名店倉日前向香港明愛青少年及社區服務，送贈4,500份聖誕親親網上工作坊材料包，再由協會轉贈基層家庭，等小朋友可以同屋企人享受DIY親子之樂。 東薈城名店倉總經理招穎文同黛安分享，希望透過行動支持基層兒童，即使留喺屋企也可以參加網上教學，同家人製作聖誕玻璃樽燈或不織布迷你裝飾，感受節日嘅暖意！ 本文轉載自《晴報》 ▲ 東薈城名店倉總經理招穎文（中）跟同事籌備聖誕親親送禮行動。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - Day Day Shop登陸青衣城 人氣卡通家品文具劃一筍價售 今日 Day Day Shop登陸青衣城 人氣卡通家品文具劃一筍價售 八卦名利場 - 新城市廣場Pop-up店 產品全由本地婦女製作 今日 新城市廣場Pop-up店 產品全由本地婦女製作 八卦名利場 - 豐田辦繪畫比賽 讓孩子畫出夢想汽車 2020/12/23 豐田辦繪畫比賽 讓孩子畫出夢想汽車 八卦名利場 - 信和員工製逾百環保聖誕樹 實踐可持續發展承諾 2020/12/23 信和員工製逾百環保聖誕樹 實踐可持續發展承諾 八卦名利場 - 藝術玩具網店頭炮 半剖版飛鷹俠和阿童木勢掀搶購潮 2020/12/23 藝術玩具網店頭炮 半剖版飛鷹俠和阿童木勢掀搶購潮