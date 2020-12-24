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東薈城名店倉送4500份材料包 讓基層家庭DIY度聖誕

行政人員版 04:00 2020/12/24

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聽日就係聖誕節，黛安知道，東薈城名店倉日前向香港明愛青少年及社區服務，送贈4,500份聖誕親親網上工作坊材料包，再由協會轉贈基層家庭，等小朋友可以同屋企人享受DIY親子之樂。

東薈城名店倉總經理招穎文同黛安分享，希望透過行動支持基層兒童，即使留喺屋企也可以參加網上教學，同家人製作聖誕玻璃樽燈或不織布迷你裝飾，感受節日嘅暖意！

本文轉載自《晴報

東薈城名店倉總經理招穎文（中）跟同事籌備聖誕親親送禮行動。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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