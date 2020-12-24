Day Day Shop登陸青衣城 人氣卡通家品文具劃一筍價售

卡通商店「Day Day Shop」已登陸青衣城，產品包括家品、文具及飾品均以$12、$24及$36發售！店舖裝潢以可愛藍白色為主調，加上眾多TSUM TSUM角色打造嘅打卡牆，購物之餘仲可以開心自拍，加上全綫產品均以迪士尼動畫角色為主，好似水杯、碗、食物儲存容器等，真係令人愛不釋手。

本文轉載自《晴報》

▲ Day Day Shop已登陸青衣城，推出近200件商品，快啲去掃貨啦。