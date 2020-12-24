Day Day Shop登陸青衣城 人氣卡通家品文具劃一筍價售 行政人員版 04:00 2020/12/24 分享： 卡通商店「Day Day Shop」已登陸青衣城，產品包括家品、文具及飾品均以$12、$24及$36發售！店舖裝潢以可愛藍白色為主調，加上眾多TSUM TSUM角色打造嘅打卡牆，購物之餘仲可以開心自拍，加上全綫產品均以迪士尼動畫角色為主，好似水杯、碗、食物儲存容器等，真係令人愛不釋手。 本文轉載自《晴報》 ▲ Day Day Shop已登陸青衣城，推出近200件商品，快啲去掃貨啦。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 東薈城名店倉送4500份材料包 讓基層家庭DIY度聖誕 今日 東薈城名店倉送4500份材料包 讓基層家庭DIY度聖誕 八卦名利場 - 新城市廣場Pop-up店 產品全由本地婦女製作 今日 新城市廣場Pop-up店 產品全由本地婦女製作 八卦名利場 - 豐田辦繪畫比賽 讓孩子畫出夢想汽車 2020/12/23 豐田辦繪畫比賽 讓孩子畫出夢想汽車 八卦名利場 - 信和員工製逾百環保聖誕樹 實踐可持續發展承諾 2020/12/23 信和員工製逾百環保聖誕樹 實踐可持續發展承諾 八卦名利場 - 藝術玩具網店頭炮 半剖版飛鷹俠和阿童木勢掀搶購潮 2020/12/23 藝術玩具網店頭炮 半剖版飛鷹俠和阿童木勢掀搶購潮