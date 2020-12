上個月,身家逾八億美元的網絡最大鞋商網站Zappos前首席執行長謝家華(Tony Hsieh),因房屋火災受傷而不幸去世,年僅四十六歲,令人惋惜。其致死原因仍在調查中,但有關其私生活的流言則甚囂塵上,彷彿言之鑿鑿,猶如親歷。我素來對毫無根據的蜚短流長不以為意,所以即使有傳出謝家華私生活如何之流言,絲毫無損我仍然覺得他是很出色的企業領袖之觀感。

二〇一〇年,他出版的《Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose》(想好了就豁出去:人生不能只做有把握的事,鞋王謝家華這樣找出勝算),對很多企管人都有很大啟發。他在任時,其中一項最出位的做法,就是那很著名的「The Offer」program(「俾錢你離開」的方案)--當新員工完成了四星期培訓後,公司會問他們想不想離開,若想走的話,公司除了會給足他們應有月薪外,還會多發二千美元。為何還要給打算離開的員工額外獎金,而選擇留低的員工卻無此bonus呢?謝家華有其獨特見解:他想篩走那些在公司工作得不開心、不投入,或是覺得即時拿走二千美元比留在Zappos工作更吸引的人。而留下來的,必然就是喜歡公司、有熱誠、肯承擔的人。他有一個信念,若公司要向顧客做到「deliver happiness」(傳送快樂),首先就是員工要在公司工作得快樂,所以他很清楚自己想要怎樣的員工--不是只為了每月等出糧的人,而是真心覺得Zappos就是對的地方的員工。這個做法,在Amazon收購Zappos後,也跟着效法,成立了「Pay to Quit」的項目,給心已不在此的員工高達五千美元離開公司。

這是很有智慧的心態,放諸工作和關係亦可--不對的人,毋須糾結或糾纏,大家愈早放手和放生彼此,就愈早各自能有好日子--當然,首決條件是要知道甚麼的人是不對的人,再要夠撇脫離開或讓人離開。