上個月，身家逾八億美元的網絡最大鞋商網站Zappos前首席執行長謝家華（Tony Hsieh），因房屋火災受傷而不幸去世，年僅四十六歲，令人惋惜。其致死原因仍在調查中，但有關其私生活的流言則甚囂塵上，彷彿言之鑿鑿，猶如親歷。我素來對毫無根據的蜚短流長不以為意，所以即使有傳出謝家華私生活如何之流言，絲毫無損我仍然覺得他是很出色的企業領袖之觀感。

二〇一〇年，他出版的《Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose》（想好了就豁出去：人生不能只做有把握的事，鞋王謝家華這樣找出勝算），對很多企管人都有很大啟發。他在任時，其中一項最出位的做法，就是那很著名的「The Offer」program（「俾錢你離開」的方案）--當新員工完成了四星期培訓後，公司會問他們想不想離開，若想走的話，公司除了會給足他們應有月薪外，還會多發二千美元。為何還要給打算離開的員工額外獎金，而選擇留低的員工卻無此bonus呢？謝家華有其獨特見解：他想篩走那些在公司工作得不開心、不投入，或是覺得即時拿走二千美元比留在Zappos工作更吸引的人。而留下來的，必然就是喜歡公司、有熱誠、肯承擔的人。他有一個信念，若公司要向顧客做到「deliver happiness」（傳送快樂），首先就是員工要在公司工作得快樂，所以他很清楚自己想要怎樣的員工--不是只為了每月等出糧的人，而是真心覺得Zappos就是對的地方的員工。這個做法，在Amazon收購Zappos後，也跟着效法，成立了「Pay to Quit」的項目，給心已不在此的員工高達五千美元離開公司。

這是很有智慧的心態，放諸工作和關係亦可--不對的人，毋須糾結或糾纏，大家愈早放手和放生彼此，就愈早各自能有好日子--當然，首決條件是要知道甚麼的人是不對的人，再要夠撇脫離開或讓人離開。