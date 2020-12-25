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新造型精裝上路 2021年新版MINI Cooper S Countryman

副刊版 2020/12/25

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擁有MINI Cooper引以為傲的靈活性，同時兼具舒適度及空間感，Countryman絕對是兩全其美的選擇。集寬敞、實用、運動與豪華於一身，單計去年便在香港穩佔超過一半的MINI新車登記數量。今次最新的2021年全新版本，設計、配備及性能更上一層樓，粉絲們值得留意。

鍾情MINI的大多源自一種情意結，部分車迷可能嫌新款經典不再，但新裝亦有其獨特的魅力。Countryman全綫系列作出2021年全新改良版本，包括配備1.5 Turbo引擎的Cooper、2.0 Turbo引擎的Cooper S及充電混燃版Cooper SE ALL4，照顧不同人士所需。

新車色配型格鬼面罩

新版新增Sage Green及White Silver兩種車身顏色，並加入鋼琴黑Piano Black外形細節選項作two tone混搭，更添年輕玩味。Sage Green為鼠尾草般的灰綠色，低調得來有型，在芸芸黑白灰中突圍而出，搶眼之餘又不致太sharp而突兀。

新一代MINI Countryman保持經典的MINI三節式車身結構設計與車頂綫配對，外形上作少許改動，車頭造型換上新款鬼面罩，將拱形設計移到下方，配合經典蜂巢形格紋及細長的鍍銀框架包圍，更顯硬朗利落。首批更附送價值超過10萬元的升級裝備，包括ALL4包圍，運動感即時提升。

內外豪華布局

頭燈及車頭霧燈亦配置LED升級版，車主可加選以黑色底座承托LED頭燈，加入高光及低光照射功能，提升照明效果。LED霧燈也添加了新功能，可用作第二組日間警示燈，大大提升行車安全。尾燈更變成英國米字旗圖案，英倫個性盡現。

自選車軨新增了全黑設計的17吋車軨，首批附送的Yours內外套裝已連新款色調設計19吋車軨，加強層次感及精細度，甚具霸氣。車廂內櫳的Malt Brown皮革座椅與車廂內飾相襯，亦添上豪華質感。

駕駛座則有較大驚喜，除了免費升級至Nappa真皮軚盤外，換上全新5吋橢圓形電子儀表板，是繼MINI John Cooper Works GP3後首個車款型號作為標準配置，簡潔清晰很有新鮮感。隨首批附送的抬頭投影車速顯示器，使用上亦非常方便。

後座首設前後滑動座椅

中控台的8吋觸控屏幕跟以往分別不大，後泊鏡頭為標準裝備，視野亦清晰，跟以往一樣有變色的氣氛燈點綴、一排上下啪掣的按鈕等，玩味十足。更設有名牌Harman Kardon音響，以及雙天窗及玻璃頂增添開揚感，配備算是齊全。

今次Countryman亦照顧後座乘客需要，座位分為兩組及一組，首次增設前後移動，椅背亦可調校傾斜角度，可自由調校坐姿。另外亦有獨立出風口及兩組USB插頭，後排座椅可以折疊，將行李裝載容量從450升增加到1,390升，尾箱亦配備電動尾門，極為實用。

馬力下降加速力不變

全新Countryman搭載符合歐盟6D排放標準的TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，包括了集成在汽缸頭中的排氣歧管及渦輪增壓器，可高效冷卻廢氣和渦輪增壓系統，並且優化增壓反應。Cooper S沿用2.0升四缸引擎，跟舊版相比馬力下降至178hp，不過最大扭力維持28.5kgm，配合Steptronic七速雙離合器半自動波箱與前輪驅動，加速力絕無輸蝕，起步及踩油反應靈活敏捷。

有些車主評語MINI車廂隔音一般，記者卻偏好輕微的引擎運轉聲音，更添粗獷跑味。行車時如駕駛小型卡車般的快感，的確增添駕駛樂趣；在高速公路或郊野路段，份外爽快刺激，轉彎亦見穩定。不過懸掛一貫MINI風格，前座駕駛者雖過足癮，後座卻容易感到陣陣頓挫，可能大打折扣，要衡量乘客感受。

...................

規格表

售價：$449,800

車型：5門5座位SUV

引擎：1,998公升直四Turbo引擎

活瓣：雙頂凸輪軸、16活瓣

馬力：178ps/5,000-6,500rpm

扭力：28.5kgm/1,350-4,200rpm

驅動：Steptronic七速雙離合器自手排變速系統、前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／多連桿式（後）

制動：透氣碟（前）／碟式（後）

車身長x闊x高：4,299×1,822×1,557mm

前／後軸輪距：2,670mm

車重：1,480kg

最高時速：225km/h

加速：0-100km/h 7.4秒

平均耗油量：6.3l/100km

查詢：MINI HK（3193 6800）

作者：張頌婷

責任編輯：鄺素媚

MINI Cooper S Countryman外形改動不大，換上全新顏色叫人眼前一亮。（湯炳強攝）

TwinPower Turbo渦輪增壓引擎為符合環保標準，馬力稍降至178匹，但仍無損爽快感。（湯炳強攝）

LED車頭及尾燈升級，照明效果更佳，米字旗尾燈更顯個性。（湯炳強攝）

LED車頭及尾燈升級，照明效果更佳，米字旗尾燈更顯個性。（湯炳強攝）

電動駕駛座可調校大腿承托，坐得舒服，淺啡色皮革富有英倫潮味。（湯炳強攝）

Nappa真皮軚盤附有撥片，手感佳而實在，操控恰到好處。（湯炳強攝）

全新5吋電子儀表板取代過往圓碌碌的儀表板，雖不及以前可愛，勝在清晰討好。（湯炳強攝）

鬼面罩設計配上Cooper S獨有的蜂巢形格紋，綫條更簡潔利落。（湯炳強攝）

8吋觸控屏幕設有後泊鏡頭及360鏡頭，泊車更得心應手。（湯炳強攝）

後排座椅可以手動調校前後及傾斜角度，亦可以放下增加尾箱空間。（湯炳強攝）

車尾設計除了尾燈外分別不大，設有電動門行李箱，相當實用。（湯炳強攝）

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