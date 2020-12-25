MYKITA沒有螺絲下的突破

在眼鏡範疇，可以稱作一代宗師的不多，可歸納為為工業設計範疇，來自德國的MYKITA肯定當之無愧。品牌的鏡架既沒有一粒螺絲，同時在極簡約外觀上隱藏豐富細節，適逢2021年新架提早面世，突破性的設計同樣排山倒海而來，不得不說一聲厲害﹗

離開2021年還有十多天，但在疫情肆虐下，普遍的眼鏡品牌對明年市場都抱着觀望態度，推出嶄新的眼鏡系列可能比以往來得少，而能夠在疫市中，仍然可以一口氣開發和推出數個眼鏡系列，可見由Moritz Krueger主理的MYKITA對自己的設計抱着莫大的信心。今次品牌兵分5路，5個系列分別是NO1、Decades、Lite、Studio 12和聯乘時裝品牌Maison Margiela，每個系列都做得各有特色。

一直以來，MYKITA叫其他品牌模仿不來的地方，是不銹鋼鏡架的厚度只有0.5mm，同時鏡架上沒有用上一根螺絲和焊接點，而要組裝一副眼鏡可多達80多個工序，因此，可以想像得到佩戴時感覺輕如無物，為眼鏡設計奠下了重要的一頁。而以上這5個系列都秉承了以上宗旨（Lite系列除外，用上acetate素材），但在細節把玩上更見精細。

當中有幾方面不得不提，例如來自MYKITA STUDIO 12系列，靈感來自帶復古味道的飛機師風鏡，但落在大師Moritz手上，他將原本是一整塊的鏡片以laser作不規則的切割，得出的效果如像拼圖般在面上展現出來。

與此同時，NO1和Decades系列在不銹鋼鏡架上大做文章，設計師在構思時在看似幾乎幼得不能更幼細的不銹鋼片上蝕刻了一條坑道，然後在這坑道上注入鮮明的對比顏色，完成後令眼鏡呈現出不一樣的立體感。當然，能夠做出如此輕巧精細的技術，背後花費在開發上的資源一定不少，難怪售價偏高，但正所謂一分錢、一分貨，眼鏡是伴你人生最長時間的必需品，花得起，都寧願購買一副好的。

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作者、責任編輯：何偉雄

▲ 來自MYKITA STUDIO 12系列的太陽眼鏡，設計靈感來自拼圖，再一次突破了鏡架上的設計，至於鏡片方面仍然用上最高級的蔡司鏡片。（各$5,300）（湯炳強攝）

▲ NO1系列過往只以黑和銀色組合示人，這一次應用上更多選色，令眼鏡產生更強烈的立體感。（$5,000）（湯炳強攝）

▲ 看似簡單的雙色設計，其實是在生產時將不銹鋼製造的鏡架挖了一條坑道，然後再注入顏色。（湯炳強攝）

▲ MYKITA X Masion Margiela太陽眼鏡款式看似比較基本，但內裏以細節位取勝。例如鏡架中央鼻樑位置和鏡框上方呈現的白綫，都可見設計師在處理鏡框架設計和生產上有着高超的技術。（$5,300）（湯炳強攝）

▲ 德國眼鏡品牌MYKITA可說是眼鏡界的一代宗師，品牌由Moritz Krueger創立，他本是另一個眼鏡品牌ic！berlin的設計師之一，及後聯同其他3位設計師離巢創立MYKITA。（湯炳強攝）

▲ MYKITA的厲害在整副眼鏡上找不到一粒螺絲，專利具避震功能的鉸位，更是其他品牌學不來的人體工學設計。（湯炳強攝）

▲ MYKITA Lite系列素材以膠框為主，鏡架較大路走復古路綫，不少板材以雙色示人，亞洲版更加上鼻托細節。（$5,300）（湯炳強攝）

▲ 另一款MYKITA 12系列太陽眼鏡，留意的是今次鏡架顏色有多種選擇，例如橙、白和紫色等。（$5,300）（湯炳強攝）

▲ 鏡架末端套入矽膠有着防滑作用。（湯炳強攝）

▲ Decades系列用了眉架式設計，在眉架位置注入顏色。（$5,000）（湯炳強攝）