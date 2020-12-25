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12月底香港楓林醉染 紅葉落羽松排隊轉紅

副刊版 2020/12/25

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香港的紅葉在這周開始慢慢轉紅，根據漁護署網站於上周更新，指楓香樹葉顏色已由黃色轉為紅色，而緊接下月的就是落羽松，在郊外間也是一片焚紅，極是壯麗，正好在周末過一個「火紅聖誕」。本港有何觀賞紅葉的好去處？

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欄名 : 本地遊

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