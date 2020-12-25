香港快運與安達保險合推 免費COVID-19旅遊保險計劃 副刊版 2020/12/25 分享： 為確保旅客在新冠肺炎下平安外遊，香港快運（HK Express）特意與安達保險合作推出免費COVID-19旅遊保險計劃，為即日起至明年6月30日期間乘搭香港快運航班，由香港出發前往任何其公司航點的旅客 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 白川鄉冬季點燈 舉行34年以來首度取消 今日 白川鄉冬季點燈 舉行34年以來首度取消 Movenpick x Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品 今日 Movenpick x Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品 食神叉燒10款期間限定煲仔飯 今日 食神叉燒10款期間限定煲仔飯 澳門倫敦人首階段即將開幕 英倫主題綜合度假村 今日 澳門倫敦人首階段即將開幕 英倫主題綜合度假村 Mother Pearl 推出黑帶糖蜜糸列飲品 2020/12/24 Mother Pearl 推出黑帶糖蜜糸列飲品 疫情 新冠肺炎 香港 Facebook 攝影 機票 攝影師 旅遊保險 HK Express 白川鄉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入