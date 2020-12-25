香港快運與安達保險合推 免費COVID-19旅遊保險計劃

為確保旅客在新冠肺炎下平安外遊，香港快運（HK Express）特意與安達保險合作推出免費COVID-19旅遊保險計劃，為即日起至明年6月30日期間乘搭香港快運航班，由香港出發前往任何其公司航點的旅客

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