白川鄉冬季點燈 舉行34年以來首度取消 副刊版 2020/12/25 分享： 為防止疫情擴散及訪客安全，位於日本岐阜縣飛驒的世界遺產名勝白川鄉，日前觀光協會在官網正式宣布取消2021年第35屆白川鄉冬季點燈活動。 白川鄉以傳統合掌屋村落秘景馳名，自1986年起每年1至2月均會進行 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 香港快運與安達保險合推 免費COVID-19旅遊保險計劃 今日 香港快運與安達保險合推 免費COVID-19旅遊保險計劃 Movenpick x Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品 今日 Movenpick x Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品 食神叉燒10款期間限定煲仔飯 今日 食神叉燒10款期間限定煲仔飯 澳門倫敦人首階段即將開幕 英倫主題綜合度假村 今日 澳門倫敦人首階段即將開幕 英倫主題綜合度假村 Mother Pearl 推出黑帶糖蜜糸列飲品 2020/12/24 Mother Pearl 推出黑帶糖蜜糸列飲品 疫情 新冠肺炎 香港 Facebook 攝影 機票 攝影師 旅遊保險 HK Express 白川鄉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入