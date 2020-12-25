白川鄉冬季點燈 舉行34年以來首度取消

為防止疫情擴散及訪客安全，位於日本岐阜縣飛驒的世界遺產名勝白川鄉，日前觀光協會在官網正式宣布取消2021年第35屆白川鄉冬季點燈活動。

白川鄉以傳統合掌屋村落秘景馳名，自1986年起每年1至2月均會進行

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