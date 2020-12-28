美國學者傅高義最讓人懷念是那種強調親身經歷、田野調查及博閱一手資料的研究態度。特別要指出的是，老先生除了被稱作「中國先生」，但其研究戰後日本成功原因的著作，對美國影響力更大。他的《鄧小平時代》對鄧時期的發展方向評價，如今從美國眼光看來當然是過於溫文，而且因為太晚出版，觀點已顯得滯後，不過之前他的經歷及先行的意志卻值得學習。

話說他早於六十年代，就是遷去日本後不久，已深覺下一個熱點是中國。美國人其時想到中國研究近乎不可能，但他竟可在一九六九年就出了對廣州的研究，出版《共產主義下的廣州》，靠的是之前在香港停留，約談眾多由廣東來到香港的過來人，他也同時得到助手幫忙，每天為他翻多份廣州的報紙。

到八十年代，廣東省走開放路綫走得最前，於是請這位新中國通去考察。老先生一看就知是想借他過橋推波，鼓勵投資當地，所以他堅持自己負責差旅支出，並且強調不給當局審稿。不計那些確難避免的政治宣傳副作用，《先行一步：改革中的廣東》依然是較早期難得用外人及學術的角度，去記錄及分析廣東省先行開放這段重要歷史的作品。

但先行歸先行，傅高義寫中國，個人覺得沒有他寫日本那麼有見地及新觀點，他的《日本第一》對日本那創造力及適應性的總結很到位，持續推出《日本新中產階級》也是很好的調研作品，不少國內學者是抱着以今天日本來對比中國未來的角度去看。但關於中國的作品就更多是歸納，而沒提出更新的觀點。他寫鄧小平，「思考大事，把握大方向，小事讓別人幹」也是坊間印象。更有期待的，是還未寫完的《胡耀邦傳》。