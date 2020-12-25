⑵新居屋反應差 置業家居 2020/12/25 分享： 【2020年樓市10大事件】居屋2020攪珠結果及次序於12月中塵埃落定，惟本年度申請反應不算踴躍，社會上的討論亦不及居屋2019。本年度的4大居屋包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、粉嶺皇后山山麗苑以及 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 「疫市」樓價走 勢反覆 2021年樓市有無運行？ 今日 「疫市」樓價走 勢反覆 2021年樓市有無運行？ 10大屋苑價跌量升 東涌映灣園最標青 今日 10大屋苑價跌量升 東涌映灣園最標青 ⑴柏傲莊疫市下大賣 今日 ⑴柏傲莊疫市下大賣 ⑶2人限聚影響睇樓 今日 ⑶2人限聚影響睇樓 ⑷放寬非住宅物業辣招 今日 ⑷放寬非住宅物業辣招 最新專欄文章 更多 「疫市」樓價走 勢反覆 2021年樓市有無運行？ 今日 「疫市」樓價走 勢反覆 2021年樓市有無運行？ ⑽美領事館沽壽臣山地 今日 ⑽美領事館沽壽臣山地 ⑼VR睇樓+KOL成潮流 今日 ⑼VR睇樓+KOL成潮流 ⑻核心地區吉舖急升 今日 ⑻核心地區吉舖急升 ⑺綠置居滯銷 今日 ⑺綠置居滯銷 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入