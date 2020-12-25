【2020年樓市10大事件】居屋2020攪珠結果及次序於12月中塵埃落定，惟本年度申請反應不算踴躍，社會上的討論亦不及居屋2019。本年度的4大居屋包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、粉嶺皇后山山麗苑以及

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