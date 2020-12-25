上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 置業家居 2020/12/25 分享： 萬科香港屯門新盤上源早前已陸續入伙收樓，並開放作全新示範單位，洋房面積2,762平方呎，設計以尊貴時尚現代美學理念。 是次開放的示範單位為17號洋房，實用面積2,762平方呎，連816平方呎花園及500 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 今日 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 2020/12/19 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 2020/12/19 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 唐人新村尚悅‧天城 最快下周上樓書及開示位 擬提供高成數按揭 2020/12/12 唐人新村尚悅‧天城 最快下周上樓書及開示位 擬提供高成數按揭 屯門帝御‧星濤 加推88伙 最細186呎折實$414萬 2020/12/12 屯門帝御‧星濤 加推88伙 最細186呎折實$414萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入