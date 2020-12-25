上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚

萬科香港屯門新盤上源早前已陸續入伙收樓，並開放作全新示範單位，洋房面積2,762平方呎，設計以尊貴時尚現代美學理念。

是次開放的示範單位為17號洋房，實用面積2,762平方呎，連816平方呎花園及500

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