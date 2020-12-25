高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 置業家居 2020/12/25 分享： 寶聲集團旗下高山18，屬單幢式樓盤，共50個單位。項目暫時只租不賣，入伙至今暫錄31宗租賃成交，由中原地產為項目獨家租賃代理。現時市場上出現約18個租盤，每月叫租由$11,250至$23,250，呎租 ... 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 One Eleven近港鐵站 翻新後招租$3.3萬起入場 2020/12/19 One Eleven近港鐵站 翻新後招租$3.3萬起入場 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 2020/12/19 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 廚房鋅盆接駁欠佳 潔具及來去水「捧蛋」【獲76分】 2020/12/19 廚房鋅盆接駁欠佳 潔具及來去水「捧蛋」【獲76分】 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 2020/12/12 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 2020/12/12 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入