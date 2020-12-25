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高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起

置業家居 2020/12/25

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寶聲集團旗下高山18，屬單幢式樓盤，共50個單位。項目暫時只租不賣，入伙至今暫錄31宗租賃成交，由中原地產為項目獨家租賃代理。現時市場上出現約18個租盤，每月叫租由$11,250至$23,250，呎租

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欄名 : 樓市熱話

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