信置田兆源及楊文：引入世界名師 打造宜居宜樂社區 置業家居 2020/12/25 分享： 信和置業營業部集團聯席董事楊文及田兆源預期，樓市將平穩發展，強勁的剛性需求及低息持續，將支撑樓市，集團明年底前將推出8盤近7,000伙，臨海項目西南九龍Grand Victoria成焦點。 疫情下，新盤 ... 欄名 : 發展商專訪 最新專欄文章 更多 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 2020/12/19 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 2020/12/19 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 2020/12/19 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 2020/12/05 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 2020/12/05 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入