信置田兆源及楊文：引入世界名師 打造宜居宜樂社區

信和置業營業部集團聯席董事楊文及田兆源預期，樓市將平穩發展，強勁的剛性需求及低息持續，將支撑樓市，集團明年底前將推出8盤近7,000伙，臨海項目西南九龍Grand Victoria成焦點。

疫情下，新盤

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