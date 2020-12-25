利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要 置業家居 2020/12/25 分享： 海外物業一直是不少人作為投資的選擇，而近年來亦有愈來愈多購入海外物業作移民自用。利安環球物業主要售賣海外物業為主，但今年亦一併增加移民服務，為買家提供更多元化服務。 利安環球物業創辦人張肇麒（ ... 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 2020/12/19 旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 2020/12/12 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 2020/12/12 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 平民版星球蛋糕疫市創業 價錢大眾化4個月打響名堂 2020/12/05 平民版星球蛋糕疫市創業 價錢大眾化4個月打響名堂 90後女生旅遊獲靈感 開工作室教整馬賽克燈 2020/11/28 90後女生旅遊獲靈感 開工作室教整馬賽克燈 海外物業 創業 移民 人物專訪 海外升學 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入