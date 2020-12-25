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利安環球物業：海外置業緊記3事項 計好按揭最重要

置業家居 2020/12/25

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海外物業一直是不少人作為投資的選擇，而近年來亦有愈來愈多購入海外物業作移民自用。利安環球物業主要售賣海外物業為主，但今年亦一併增加移民服務，為買家提供更多元化服務。

利安環球物業創辦人張肇麒（

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欄名 : 地區‧人‧情

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