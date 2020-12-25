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Rasonic「細味廚」智能煲 外形的骰 兼備燜煮燉功能

置業家居 2020/12/25

分享：

別少看Rasonic這款「細味廚」智能煲外形迷你，其實它備有9種煮食功能，無論是煮飯、煮粥或是煲湯燜燉通通無難度。而且它設有自動排壓、拉升旋轉雙重安全解鎖結構等貼心功能，助你輕鬆煮出多款菜式，送禮自用

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欄名 : 家居頭條

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