Rasonic「細味廚」智能煲 外形的骰 兼備燜煮燉功能 置業家居 2020/12/25 分享： 別少看Rasonic這款「細味廚」智能煲外形迷你，其實它備有9種煮食功能，無論是煮飯、煮粥或是煲湯燜燉通通無難度。而且它設有自動排壓、拉升旋轉雙重安全解鎖結構等貼心功能，助你輕鬆煮出多款菜式，送禮自用 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 今日 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 今日 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 最新專欄文章 更多 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 今日 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 今日 Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 Miele G 7000洗碗碟機 遙距啟動兼抗菌 2020/12/19 Miele G 7000洗碗碟機 遙距啟動兼抗菌 Miele首個黑板雪櫃及冰箱 結合領先冷凍技術 2020/12/19 Miele首個黑板雪櫃及冰箱 結合領先冷凍技術 冬日聖誕禮物提案 2020/12/12 冬日聖誕禮物提案 家電 廚具 Rasonic 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入