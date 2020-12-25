Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具 置業家居 2020/12/25 分享： 粉紅色對女生而言，總是有種難以言喻的吸引力。近日Rasonic推出全新淺玫瑰粉紅色Mini Cube洗碗碟機，對喜愛粉色的女生而言簡直是一大喜訊。Mini Cube洗碗碟機特備6大貼心設計，助你解決惱 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 今日 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic「細味廚」智能煲 外形的骰 兼備燜煮燉功能 今日 Rasonic「細味廚」智能煲 外形的骰 兼備燜煮燉功能 最新專欄文章 更多 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 今日 最新廚房家電 炮製大餐得心應手 Rasonic「細味廚」智能煲 外形的骰 兼備燜煮燉功能 今日 Rasonic「細味廚」智能煲 外形的骰 兼備燜煮燉功能 Miele G 7000洗碗碟機 遙距啟動兼抗菌 2020/12/19 Miele G 7000洗碗碟機 遙距啟動兼抗菌 Miele首個黑板雪櫃及冰箱 結合領先冷凍技術 2020/12/19 Miele首個黑板雪櫃及冰箱 結合領先冷凍技術 冬日聖誕禮物提案 2020/12/12 冬日聖誕禮物提案 家電 廚具 Rasonic 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入