Rasonic Mini Cube洗碗碟機 新推粉紅色 可洗6人餐具

粉紅色對女生而言，總是有種難以言喻的吸引力。近日Rasonic推出全新淺玫瑰粉紅色Mini Cube洗碗碟機，對喜愛粉色的女生而言簡直是一大喜訊。Mini Cube洗碗碟機特備6大貼心設計，助你解決惱

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