最新廚房家電 炮製大餐得心應手

近日限聚令和禁晚市堂食政策再度實施，想在年末與親朋好友聚首一堂？惟有在家親自下廚。近日各大電器生產商亦推出不少的廚房家電，讓你無論煮食抑或善後，都能得心應手。

Tefal RiceXpress IH電飯

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