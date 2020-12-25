疫下「觸不到」的演出 拓新商業模式

新冠疫情第四波來勢洶洶，政府再度收緊防疫措施，康文署關閉轄下所有表演場所，本來陸續在12月舉行的演唱會、舞台劇不得不腰斬或取消。其實疫情期間，世界各地的演出業也面對同樣困境，部分人因而將表演移師網上，開拓新的商業模式。這些「觸不到」的經驗，或對本港表演業界帶來啟示。

綫上演出的潛力不容小覷。疫情期間，南韓男子團體防彈少年團（BTS）雖然取消了多場世界巡迴演唱會，但在6月時舉辦的一場綫上直播演唱會，卻吸引來自逾100個國家、75.6萬名歌迷同時收看，創音樂演唱會直播最多人收看的健力氏世界紀錄，粗略估計進帳1.47億港元。

AR+3D技術 營造逼真舞台效果

或許有人質疑，綫上演出真的因疫情而生嗎？其實在不同市場，近年皆有綫上音樂演出的例子，惟這些演出仍然是為現場觀眾而設，以致在視聽呈現與觀眾互動等方面，往往未能令網上觀眾滿意。

有評論認為，綫上演出先天欠缺「現場感」，不會出現類似「全場大合唱」的場面。故有些地方的製作單位索性反其道而行，努力為綫上觀眾提供現場無法享受的非一般視覺效果。

南韓著名娛樂公司SM娛樂推出名為「Beyond LIVE」、為綫上演出度身訂造的付費演唱會品牌，將藝人的舞台表演結合AR和實時3D圖像技術，做到舞台上有猛虎奔馳等的逼真效果。

最令人印象深刻的，莫過於組合Super Junior成員崔始源突然以巨人姿態現身舞台，背後是用上106部攝影機對崔始源拍攝一小時，運用3D建模與動畫技術，將其真人影像重建為12米高的混合實境立體圖像，再投影至舞台場地。

抽選幸運歌迷 網上互動交談

另一邊廂，透過網絡，綫上現場演出與一屏之隔的觀眾也可以有親切的互動。Beyond LIVE演唱會為了讓世界各地不諳韓語的歌迷也能理解節目內容，將歌手現場的發言，即時簡單繙譯成英語、中文、西班牙語、法語等多種語言字幕。

此外，演唱會預先從不同國家抽選幸運歌迷，將他們家中網絡鏡頭的影像投射到舞台上的大屏幕，讓歌手可以見到歌迷實時反應，甚至跟小部分歌迷即場對話。亞洲區以外的歌迷較少機會參與偶像的實體演唱會，遑論可以直接與偶像交談，這種互動對他們的意義更為重大。

電子遊戲內 開全虛擬演唱會

上述兩個趨勢尚有真人演出，電子遊戲《要塞英雄》內舉辦的演唱會，卻是全虛擬的舞台表演。遊戲開發商Epic於4月時邀請美國當紅饒舌歌手Travis Scott在遊戲內開唱，模擬出一個與歌手真人造型一樣的角色，在遊戲舞台上從容自如地「表演」多首歌曲。遊戲玩家在指定時間登入遊戲，便能透過虛擬角色參與演唱會。

香港也有歌手利用遊戲搞搞新意思，組合C AllStar在電子遊戲Minecraft內搭建虛擬紅館，舉行成立10周年的演唱會，雖然沿用Live Band演奏人聲演唱，但樂迷主要見到代表歌手的遊戲角色。觀眾除了欣賞表演，亦可以在虛擬紅館和尖沙咀購物、逛街、玩遊戲。

港辦網上演唱會 恐無法回本

近大半年本港有歌手選擇不再呆等疫情過去，轉辦網上付費演唱會，藉此探索演唱會的新模式。惟有業內人士向傳媒表示，在香港辦網上演唱會，收入只及實體演唱會的十分之一，根本無法回本，故不能長遠實行。相比實體演唱會動輒數百元一張門票，C AllStar的虛擬演唱會門票才售48元，或門票連遊戲帳號售248元，價錢有頗大差距。有歌手認為，這個現象或跟香港樂迷不了解網上演出需要的人力、物力不比實體演唱會少，未能建立付費心態有關。

如何吸引觀眾願意付出真金白銀，本地業界仍在摸索。以上提及的海外付費綫上演唱會例子，所涉及的先進技術，往往需要大額投資，因此上述做法，或許只適合一些有大型娛樂公司撑腰的天王天后級人馬。

至於一些以小眾為目標的音樂人，則可嘗試尋求其他演出模式，例如滙集多個獨立歌手和單位舉行音樂節，利用捆綁銷售吸引聽眾付費，即在售賣綫上音樂節門票之外，推出不同價錢的套餐，讓觀眾可同時購買手工啤酒、特色啤牌等。

在可靠的疫苗面世前，疫情或會一直反覆，表演業界需有心理準備，當局會隨時放寬或收緊表演場所的人數限制，甚至再度關閉表演場所。在這艱難時刻，業界也不妨放手一試，探索網上演出的潛力，以至在疫情過後，分別在綫上和綫下演出，為表演者和觀眾創造更多可能。

▲ 港府再度收緊防疫措施，康文署關閉轄下所有表演場所，本來陸續在12月舉行的演唱會、舞台劇需要腰斬或取消。（中新社資料圖片）