冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 行政人員版 2020/12/25 分享： 遊戲大作《Cyberpunk 2077》（電馭叛客2077）上市兩星期，扣除退款用家數目，銷量已衝破1,300萬份。有不法分子就看準風潮，推出冒牌遊戲，試圖綁架玩家的手機和電腦進行勒索。 網絡資訊安全公 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果App Store 明年起佣金比例減半 今日 蘋果App Store 明年起佣金比例減半 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 2020/12/24 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 2020/12/24 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 2020/12/23 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 2020/12/23 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 商業 遊戲 黑客 比特幣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入