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蘋果App Store 明年起佣金比例減半

行政人員版 2020/12/25

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蘋果（Apple）早前與Epic Games的抽佣爭議引發風波。蘋果為免問題延伸到其他開發商，近日宣布推出全新App Store小型企業計劃。開發商只要符合每年收入100萬美元（約775萬港元）或以下

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欄名 : 科技新知

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