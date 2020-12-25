蘋果App Store 明年起佣金比例減半 行政人員版 2020/12/25 分享： 蘋果（Apple）早前與Epic Games的抽佣爭議引發風波。蘋果為免問題延伸到其他開發商，近日宣布推出全新App Store小型企業計劃。開發商只要符合每年收入100萬美元（約775萬港元）或以下 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 今日 冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 2020/12/24 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 2020/12/24 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 2020/12/23 小米POCO M3今預售 建議零售價949元起 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 2020/12/23 10月最暢銷5G手機 iPhone 12摘冠佔全球16% 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 Apple App Store 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入