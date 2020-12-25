疫下強檢甩漏多 官員忙亂市民受苦

本港第四波新冠疫情走勢反覆，當局昨日首度突擊檢查屋邨居民強制檢驗的進度，特首更親自督師，卻屢有居民因未知原因無法自證清白。當下國際危險變種毒株四現，疫苗供應又恐有延誤，廣大市民最怕政府未能靠檢測好好把關，官員不斷口說努力去抗疫都好，最終還是因為大大小小的甩漏事倍功半，要基本清零談何容易！

陰性沒短訊？ 民政靠查衞署名單

港府公布，出入沙田乙明邨明恩樓的居民昨晨6時起必須出示早前政府安排病毒檢測的結果證明，由沙田民政事務處等突擊派員抽查，違者罰款5,000元，再不依從檢測令即屬犯罪，最高可罰25,000元及監禁6個月。

本欄曾多番促請特首親身上陣，多跟下屬和專家到現場視察控疫實況，未知她昨晨短留乙明邨與居民交談時，有否接獲投訴檢測後並沒收到短訊，不知如何提供證明，又或指摘當局的安排混亂？

全港市民艱辛抗疫至今11個月，昨日多達31宗確診屬源頭不明，佔本地感染逾半，大型檢測工作理應是辨別社區患者的重要關卡，有助切斷傳播鏈。當局最初勒令疫廈強檢，正因中招人士散見於全廈，冀找出漏網之魚，高調截查明恩樓居民，理應擔起示範作用，彰顯措施精準到位、當局果斷執法，折射出一直有決心爭取基本清零。

然而，不論當區區議員抑或部分居民都質疑，檢測後沒接獲通知即結果陰性，全然不知政府已改弦易轍，若交回指定收集點的深喉樣本瓶附有條碼，「一般情況下」會獲通知陰性結果，流動採樣站和社區檢測中心更一定會通知；若居民報稱交樽7天仍未接獲短訊的講法屬實，或是承辦商無法應諾3天內發通知，卻也可能連官方都被「可發可不發」的機制難倒。

民政總署發言人昨午澄清，最後靠衞生署取得明恩樓曾檢測人士的陰性紀錄，總之顯得亂作一團。若一幢大廈都做不好，市民又怎期望當局有力因應潛在疫情，做到屋苑禁足、以至全民檢測？

變種毒株來勢洶 疫苗延誤同堪憂

「正義聯盟」創黨主席李偲嫣上周三離世後確診，全港矚目，同時揭發短訊系統出錯，令她與丈夫沒法收到交樽6天後的陰性短訊。當局調查後估計上月底起一共漏發了多達800個陰性信息，明恩樓居民的經驗，背後又是否反映衞生署和醫管局仍未及時替電腦系統修正？

更甚者，油麻地檢測中心月初曾有高危人士採樣後呈陽性，當局卻未能於電腦系統上找到其資料，結果一直無法尋回。

與此同時，原定下月最先供港的科興疫苗，因第3期臨床數據推遲發布，專家料延至2月始能應市。

此際環球屢現高危毒株，本港才剛錄得英國極高傳染力的變種病毒輸入個案，當地又再驗出恐更高危的南非毒株，港府仿效英國、荷蘭等今日凌晨起禁曾訪南非人士抵港後，亦應要積極考慮參考新加坡及日本，一刀切禁止英國訪客來港。

病毒變種恐有降低疫苗成效之虞，亦增加個別試劑的假陰性機率，令無病徵人士今後走進社區播毒的風險驟升。食衞局局長陳肇始昨日表示，病毒非常新，不少抗疫工作都是首次推出，會努力做好預防及應變，惟若當局聲稱已全力以赴，仍然處處甩漏，口說政府一直目標清零，又是否真能達成？

責任編輯：張志堂