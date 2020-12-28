全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位

【本報訊】企業領導人的風格與方針影響員工福祉。美國職場研究調查公司Comparably蒐集6萬名美國企業僱員的意見，統計出全美國最佳CEO排行榜。大企部門上，今年榜首是受惠遙距會議大熱，股價急升的

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