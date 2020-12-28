全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 行政人員版 2020/12/28 分享： 【本報訊】企業領導人的風格與方針影響員工福祉。美國職場研究調查公司Comparably蒐集6萬名美國企業僱員的意見，統計出全美國最佳CEO排行榜。大企部門上，今年榜首是受惠遙距會議大熱，股價急升的 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 2020/12/25 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 2020/12/24 美機構表揚戰疫醫護 向逾19萬人發放獎金 英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 2020/12/23 英IKEA招募遊戲官 目標年齡4至12歲 逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 2020/12/22 逾4成科技女從業員 曾受老闆投資者騷擾 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 2020/12/21 Oreo吉百利母公司 聘朱古力試食員 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 商業 Zoom Zoom Video（美：ZM） 疫情 美國 Google 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入