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全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位

行政人員版 2020/12/28

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【本報訊】企業領導人的風格與方針影響員工福祉。美國職場研究調查公司Comparably蒐集6萬名美國企業僱員的意見，統計出全美國最佳CEO排行榜。大企部門上，今年榜首是受惠遙距會議大熱，股價急升的

...

欄名 : Good Job Insight

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