棄斬件式研究 謀劃前瞻性運輸策略

特首在最新一份施政報告內提及，政府「終於」將會進行一項全面的交通運輸策略性研究。筆者用「終於」兩字，是希望讀者能清楚知道，此研究已足足遲了超過20年才計劃展開，上一次進行本港大型整體運輸研究（即第三次整體交通運輸研究）是在1998年，該運輸策略規劃年期只適用至2016年。

20年間 訪港旅客累增6.5倍

和1998年比較，今時今日全港無論在人口數量、訪港旅客數目、貨櫃碼頭吞吐量、航空服務班次、乘客量及貨運量、在道路上行駛的車輛數目等，都有很大幅度的增長。雖然全港人口只由當年的680萬，增至今年的750萬，但訪港旅客人次卻由當年的1,000多萬增加約6.5倍，至前年最高峰的6,500多萬人次；貨櫃碼頭吞吐量由當年950萬標準貨櫃，增加至2018年的2,000萬標準貨櫃。

自1998年香港國際機場啟用後，空運服務與日俱增，航空服務由16萬架次，到2019年增加至接近42萬架次，乘客量由2,720萬人次增加至7,150萬人次，貨運量則由163萬噸增加至480萬噸。

而截至2017年9月，在全港總長2,107公里的道路上，有逾762,000部車輛行駛，平均每公里道路約362部車輛行駛；與進行第三次整體運輸研究時比較，當時道路總長1,865公里，領有牌照的車輛約500,000部，平均每公里道路只有約268部車輛行駛，密度增加了35%。車輛數目的快速增長，除加重道路的負荷和加劇擠塞情況出現外，還令一些交通運輸基建供不應求，如泊車設施等。

交通選擇習慣改變 業界定位失衡

過去數年，長者2元乘車優惠政策、多條鐵路延綫相繼落成、巴士小巴路綫取消或重組等，都已改變了市民對交通運輸服務的選擇習慣，令整個運輸業界無論在服務的角色定位及營運收入上均嚴重失衡。上一份整體運輸研究報告綱領指出，香港需運用鐵路作為客運系統骨幹，但20多年後的今天，隨着大灣區的創建、港珠澳大橋、屯赤連接路、高鐵等通車、蓮塘口岸開通、西隧及大欖隧道將被政府收回營運、機場第三條跑道的興建、購入珠海機場股權等，待疫情過後經濟恢復，人流貨流必定再次增加，加上未來十數年的新市鎮發展帶來新的交通運輸需求等，使全港交通運輸，以至跨境及海陸空運輸格局，將會產生翻天覆地的變化。

有見及此，為了香港未來的發展路向，政府必須摒棄以往「斬件式」、「頭痛醫頭」的研究方式，就人口結構、房屋供求、城市規劃、車輛數目、跨境交通、客貨運輸量、可持續發展、本地生產總值等趨勢和改變，配合最新科技和智慧交通的發展方向，謀劃出一份有前瞻性和整體性的交通運輸策略。

筆者也大力鼓勵政府，更需大膽地檢視本港今後是否仍要繼續過分依賴同一間鐵路公司興建新鐵路，以及保養和管理超過160個車站、路軌總長逾230公里、每年開出超過300萬班次接載19.14億乘客人次的鐵路運輸系統！

▲ 自1998年香港國際機場啟用後，空運服務與日俱增，乘客由2720萬人次增至7150萬人次。（資料圖片）