智慧啟迪 馬雲也許可重溫《阿甘正傳》

上一篇文章談到聖誕歌曲《Jingle Bells》原作者，即金融大亨J. P. Morgan的舅父皮爾彭特，曾經在佐治亞州歷史名城薩凡納（Savannah）生活過。著名電影《Forrest Gump》《阿甘正傳》中，阿甘坐在長椅上講故事場景，就是在薩凡納拍攝。

近日阿里巴巴被指涉嫌壟斷行為被內地監管機構立案調查，馬雲相信很頭痛。時光荏苒，不知道他會否重溫《阿甘正傳》，從中尋求一些智慧啟迪。馬雲以前曾大讚這齣電影，2017年在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會就談到《阿甘正傳》（【按此】觀看相關視頻），說電影啟發他勇往直前，去搞電子商貿。他還建議大家去領會「阿甘精神」：相信自己在做的，投入熱誠，不論其他人喜歡不喜歡。

通過阿甘 看到美國30年歷史滄桑

一直有閱讀本欄的朋友，都知道我對歷史及電影感興趣，1994年經典電影《阿甘正傳》同時具備了這兩個元素。它獲得奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳視覺效果等6項大獎；亦是金球獎最佳導演、最佳男主角得主等，成為一代又一代人心目中的經典。電影打的是溫情勵志牌，乃回歸傳統價值的當代美國精神寓言，比較而言，同名小說對戰爭的批判和對政治的嘲諷深刻得多。

電影中的阿甘，在二次大戰後出生於阿拉巴馬州小鎮，是常人眼中的智障者，但品性善良單純，具天賦跑步潛能，憑藉這個特長跑進欖球隊，跑進了大學成為運動明星，後來的越戰英雄、參與「兵乓外交」的乒乓球手、商業大亨等。阿甘經歷過阿拉巴馬大學黑人事件，畢業後參軍經歷越戰，回國一次偶然機會與黑豹黨首領見面，又和巨星約翰連儂一起接受訪問。既獲得甘迺迪接見，又獲得約翰遜總統授勳，甚至還無意間發現水門事件真相，目睹尼克遜下台。

通過阿甘的經歷，觀眾看到美國30年歷史滄桑。從反對種族歧視到爭取黑人民權，從反戰到嬉皮士反主流運動，從甘迺迪遇刺到尼克遜下台，還有登月和中美建交。阿甘的一生看似荒誕不經，通過他的親身經歷，貫穿美國上世紀50至80年代重大歷史事件，電影實是美國一代人的歷程與社會縮影。從60年代動盪不安，到70年代自由放縱，某程度上反映冷戰結束後，美國人厭倦政治、回歸生活的渴望，從迷茫、掙扎到重新尋找生命價值。

另一方面，觀眾透過阿甘亦看到了所處真實世界當中的險惡複雜與庸俗市儈，從而感覺真摯與善良的人性何其難得與可貴。隨着物質生活的高度發達，人們傳統美德日益消失，《阿甘正傳》所崇尚的，乃阿甘所具有的善良本性和執着自強的精神，而執着自強，亦正是馬雲口中從《阿甘正傳》學到的。

馬雲像阿甘一樣，精通自己相信及酷愛的東西，並為之投入一切。很多人都不知道兩條足球球門門柱之間距離多少，但是擅長射門；很多人並不通曉樂理，但可以歌聲感動人。馬雲並不全懂電腦及互聯網科技，但看懂其惠及人類的好處，專注發揮他的「射門技巧、歌唱天賦」。馬雲不像阿甘，阿甘完全不懂戀愛心計和手段，只是傻乎乎地對自己喜歡的人付出，甚至不求回報，只求對方好。馬雲卻一直精心操作着阿里巴巴及螞蟻的回報效益。

馬雲像阿甘，雖然沒有去打仗、搞乒乓球外交、當太空人、捕蝦，卻也和他一樣閱歷豐富，體驗了各種冒險，品嘗百味人生。馬雲不像阿甘，阿甘從平凡中來，經過波瀾壯闊，成就了不朽傳奇後，復歸於平凡，過着單純日子；但馬雲仍身在江湖是非多，過不了單純日子。

電影是寓言 尋找失落的善良忠誠

《阿甘正傳》是一個寓言，馬雲雖然帶領人們馳騁於互聯網世界，但我們仍然活在真實的世界。正是真實的世界充斥着各種是非、不幸，人們才去電影世界尋求圍爐取暖，尋找失落的善良、忠誠、情誼等品質。

阿甘智商只有75，因為沒有攻擊力，有時在生活中如魚得水，馬雲智商及出手或許太高了。發展事業時，馬雲是頑強樂觀、執着進取的，但面對監管當局，說話就沒有阿甘的影子，沒有那種返璞歸真的語氣，帶着愚蠢的美好。一直有聲音指他旗下產品，類似信用卡的「花唄」，鼓勵過度消費尤其年輕人。過度消費有多歡樂，被迫還債時就有多痛苦，也許馬雲也遇上還債的時候。也許他對中國互聯網世界、互聯網金融發展，是為了國家；阿甘像很多不懂如何去愛的孩子一樣，用錯了方式，反而讓心愛的人帶着失望離開。阿甘除了樂觀、頑強拼搏，心態還有平和。馬雲曾經說，在美國電影普通人成為英雄，然而在中國故事裏，英雄一般都犧牲。

《阿甘正傳》中有一句廣為人知的經典對白：「Life is a box of chocolates, you never know what you are gonna get」。那盒神秘的朱古力，成為現實中人們很多艱難日子裏支撑心靈的信念。阿甘的扮演者影帝湯漢斯（Tom Hanks）和馬雲，都受到中外歡迎。湯漢斯今年3月公布和妻子確診新冠肺炎後，中國網友有一段祝福在網上廣泛流傳，套用了他不同電影角色：「（湯漢斯）上過太空，墜機流落荒島十幾年，打過二戰，穿越過未來，被海盜挾持，飛機故障迫降過……希望他今次都可安然度過。」期望馬雲也受用。