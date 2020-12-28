Chrome拖慢Mac速度 倡改用Safari 行政人員版 2020/12/28 分享： 雖然Google Chrome為目前較廣泛使用的瀏覽器，惟伴隨而來過度耗用CPU與記憶體的問題一直為人詬病。 據海外知名軟件開發人員Loren Brichter最近指出，Mac版Chrome瀏覽器更有一 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 收費廣告服務 Telegram擬明年推 今日 收費廣告服務 Telegram擬明年推 蘋果App Store 明年起佣金比例減半 2020/12/25 蘋果App Store 明年起佣金比例減半 冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 2020/12/25 冒牌《Cyberpunk 2077》 綁架玩家手機電腦勒索 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 2020/12/24 蘋果開發新技術 准多個用戶共享iPhone 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 2020/12/24 《Cyberpunk 2077》錯漏多 惟銷量強勁逾1300萬份 軟件 Google Chrome Safari 記憶體 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入