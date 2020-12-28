杜絕開水假檢測 滴水不漏求清零

本港第四波新冠疫情反覆，政府專家顧問袁國勇透露，3%深喉唾液樣本疑以開水作弊，估計有人怕入院，沒工開、沒收入。抗疫工作要做到滴水不漏，須嚴格罰則和對真正需要經濟支持的人，作適當津貼兼備，杜絕各式造假誘因，更要大手投放更多資源改善接觸追蹤的短板，務求盡快壓低高企的不明個案，爭取盡快清零。

唾液樣本易收集 蘿蔔大棒防造假

港大微生物學系講座教授袁國勇受訪時表示，高危群組過去一年所交的深喉唾液樣本之中，有3%不帶任何人類基因，相信樣本只是「水喉水」。

不僅本港，全球皆廣見深喉唾液和鼻咽拭子檢測優劣的爭論。驗口水方便快捷，醫護毋須穿全副保護裝備協助採樣，如因少數害群之馬，削弱成效和公信力，實屬不幸。

衞生防護中心張竹君醫生昨回應稱，化驗所同事沒呈報過假樣本，袁國勇亦安撫市民，表示疫情已大幅回落，3%開水樣本的比例小，不用太擔心。

若草根階層憂心手停口停至圖以開水扮口水蒙混過關，港府可以一手蘿蔔，一手大棒應對。除對真正有經濟困難的確診者的5,000元津貼，官員應考慮參考台灣、新加坡和英國等地，向無病假或自僱人士發放一定檢疫隔離補助，但更要盡快澄清刑責，以至追究危害社會安全的既有案例，警告公眾別以身試法。

放眼海外，更常見的造假是以偽陰性證明遠遊，法國上月抓到7人犯罪集團，最高可重判監禁5年和罰款37.5萬歐元（約356萬港元）。用偽證出國，菲律賓人的原因是檢測太貴，英國則只准必要人員和有病徵人士檢測，但本地社區檢測中心劃一僅收240元，應能做到願檢盡檢。當下危險的變種毒株肆虐歐美，最重要善用科技，在關口堵截偽證。

本地昨日新症回升至69宗，不明個案仍有23宗，張竹君分析，早前冬至等聚會料陸續爆出個案。

兩層接觸追蹤 加人手增成效

袁國勇質疑，港府追蹤個案時「唔夠快、唔夠有效率」，建議仿效內地多做一層追蹤，網羅密切接觸者的密切接觸者，行前疫症一至兩步。事實上，人口近1億、卻僅1,440宗病例的越南，同樣做兩層追蹤，每發現確診人士，便會搜尋和檢測多達200人，最新一波僅1%屬不明案例。

按世衞標準，有人確診後3天內追蹤及隔離8成密切接觸者才算成功，袁國勇認為，本港貼近清零時，甚至要不惜每單個案出動逾百名紀律部隊人員從旁協助，都要24小時完成。

港府縱不像南韓般有專法可利用信用卡、電話和閉路電視追蹤接觸者，仍能投放更多人力物力協助捉襟見肘的衞生署，回應接觸史追蹤敷衍的批評。越南從一開始已訓練了逾1.2萬名追蹤人員，幾是本港衞生署全署的兩倍，英國、德國和美國等亦急起直追，找學生、機組人員、義工，以至私營外判商填補短缺。

就算疫苗才是新冠肺炎最終的解決方法，港府也必須展現出藉防控政策基本清零的決心，竭力堵塞檢測造假、接觸追蹤緩慢等漏洞和不足，讓已失去聖誕除夕黃金檔期的商戶，仍可冀盼農曆新年前社會能復常。

責任編輯：陳靜芬